PSP anuncia "policiamento dinâmico" no dérbi em função do resultado final

A PSP anunciou hoje um "policiamento dinâmico" para o dérbi entre Sporting e Benfica deste sábado, da 33.ª jornada da I Liga, que poderá decidir o campeão nacional de futebol em 2024/25.

"O que está previsto é um policiamento dinâmico, em função da avaliação de riscos que será feita no final do jogo e, conforme, adotaremos ou um policiamento orientado para o Estádio da Luz ou um policiamento orientado para o Estádio José Alvalade, porque, obviamente, será desse local que a equipa do Sporting sairá caso se se sagrar campeã. Neste contexto, haverá constrangimentos de trânsito, que serão temporários em alguns locais", anunciou o superintendente Manuel Gonçalves, em conferência de imprensa realizada no Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

Ao seu lado, o superintendente-chefe Luís Elias reconheceu que, apesar de a avaliação de risco ser a mesma relativamente a anteriores clássicos, a operação a montar será mais complexa visto concentrar, em simultâneo, atenções em dois estádios separados por poucos quilómetros e ainda a praça do Marquês de Pombal, onde poderá existir uma concentração muito grande de público caso Sporting ou Benfica conquistem o título nacional e até eventual cruzamento de adeptos rivais em função do resultado da partida poder vir a ser equilibrado e até ditar um desfecho do campeonato nos minutos finais.

"Será um jogo de risco elevado, mas num contexto diferente", assegurou Luís Elias sobre a particularidade que distinguirá o procedimento efetuado neste jogo em concreto, relativamente a outros que envolvem os 'grandes' de Lisboa, sempre de "risco elevado".

Os dois graduados policiais anunciaram ainda "cortes progressivos" em diferentes artérias da capital, com especial incidência para o Marquês de Pombal, onde será montado um recinto para eventuais festejos, pelo que o mesmo será fechado e será interdita a circulação nesse espaço a partir das 17:30.

Desta forma, a PSP evita que exista concentração de adeptos dentro ou em redor da rotunda da conhecida praça lisboeta, alertando que apenas após o término da partida os adeptos do clube que eventualmente vier a sagrar-se campeão poderão entrar no recinto improvisado para as celebrações, caso aconteçam.

"Não haverá corte efetivo de trânsito durante um grande período de tempo, apenas à passagem. E, obviamente, há a chegada da equipa [o eventual campeão] ao recinto, improvisado no Marquês de Pombal. Aí, pois, obviamente, haverá já um policiamento efetivamente, apontado para garantir que as pessoas se acerquem em segurança e assim também ocorra com a equipa, quando chegar a hora e se tal acontecer", garante o superintendente Manuel Gonçalves.

A PSP recomendou ainda aos adeptos que cheguem ao estádio com a devida antecedência, preferencialmente utilizando a rede de transportes públicos -- comboio, autocarro e metro -- sendo que, no caso do metropolitano, apenas está previsto o encerramento das quatro estações localizadas nas imediações do Marquês de Pombal -- Marquês de Pombal, Avenida, Parque e Picoas -- no período entre a realização da partida e o final dos festejos, que deverá estender-se até ao habitual encerramento da rede, pela 1h.

Sporting e Benfica partilham a liderança da I Liga de futebol e defrontam-se este sábado, a partir das 18:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, em jogo da 33.ª jornada da I Liga de futebol, que poderá definir o campeão nacional 2024/25, com arbitragem de João Pinheiro, da associação de Braga.