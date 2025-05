Maia Camelo pergunta quanto vão custar as medidas para a função pública

O deputado da IL, Gonçalo Maia Camelo, abordou a redução do IVA que, como afirmou Miguel Albuquerque, estará dependente da revisão da lei das finanças regionais. "Este governo habituou-se ao IVA do PAEF", lamenta.

Maia Camelo considera que a redução do IVA seria uma forma de beneficiar os madeirenses e teria um custo, provavelmente, inferior ao que custarão as medidas para a função pública.

A Madeira tem mais funcionários públicos do que a média nacional e o deputado lembra que ganham mais 30% do que no sector público.