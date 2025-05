Saiba onde vai estar o radar da PSP neste mês de Maio

A Polícia de Segurança Pública vai continuar a fiscalizar a velocidade nas estradas da Madeira com utilização de radar neste mês de Maio, no âmbito do programa ‘Quem o avisa…’.

Até ao final do mês estão previstas mais seis operações de fiscalização, mas é preciso ter em conta que poderão ocorrer outras mais que não foram divulgadas no site oficial da polícia.

No dia 15 de Maio, o radar da PSP vai estar posicionado na Avenida do Infante Santo, no Funchal, entre as 10h e as 12h30.

Já no dia 17 de Maio a polícia vai fiscalizar a velocidade das viaturas entre as 8h e as 12 horas, na Viaexpresso 2 (Centro do Ouro), em São Vicente.

O radar volta à estrada a 20 de Maio, entre as 9h e as 13 horas, na via rápida, na zona do Piquinho, em Machico.

Segundo os dados divulgados pela PSP, no dia 26 de Maio o radar vai estar posicionado entre as 17h e as 20 horas na Rua 5 de Outubro, no Funchal.

Por fim, no dia seguinte, a PSP fiscaliza com radar na Estrada Regional 104, na Rocha Alta, na Ribeira Brava (08h-12 horas) e na Viaexpresso 1, nos Moinhos, em Machico, das 17h às 19 horas.

Poderão ocorrer alterações pontuais, alerta a Polícia de Segurança Pública.