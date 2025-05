Segundo classificado nas eleições romenas avisa que segunda volta será luta pró e anti-Ocidente

O segundo classificado nas eleições presidenciais da Roménia, o independente Nicusor Dan, advertiu hoje que a segunda volta, no dia 18, será "uma luta" entre um posicionamento do país a favor ou contra o Ocidente.

"Uma difícil segunda volta está a chegar, com o candidato isolacionista", disse Nicusor Dan, referindo-se ao seu concorrente no dia 18, o populista George Simion, que venceu a primeira volta com 40,96% dos votos.

Numa primeira reação aos resultados da primeira volta das presidenciais, conhecidos na madrugada de hoje, Nicusor Dan, que teve 20,99% dos votos, avisou que a eleição presidencial "não será um debate entre pessoas, mas um debate entre uma direção pró-Ocidente para a Roménia e uma direção antiocidental para a Roménia".

"A nossa tarefa é convencer os romenos de que a Roménia precisa da direção ocidental e é disso que se trata a nossa campanha nas próximas duas semanas", referiu.

Afirmou acreditar na vitória da sua candidatura: "Estou otimista de que venceremos esta batalha e que a Roménia manterá uma direção ocidental".

Dan agradeceu ainda aos eleitores pela forma como decorreu a votação, considerando que "foi o processo democrático de que a Roménia precisava".

A eleição presidencial de domingo foi uma repetição de votação realizada em 24 de novembro, que foi anulada pelo Tribunal Constitucional por suspeita de interferência russa.

Nessa eleição, venceu, com 23% dos votos, um concorrente populista até então praticamente desconhecido, Calin Georgescu, cuja candidatura foi catapultada em poucas semanas nas redes sociais, principalmente no TikTok, através de milhares de perfis falsos.

O candidato foi impedido de concorrer a esta eleição, sendo acusado pela justiça de seis crimes, incluindo atos inconstitucionais e falsas declarações financeiras.

Segundo os dados oficiais e quando a contagem dos votos está concluída, George Simion foi o mais votado, com 40,96% dos votos (3.862.405 votos), seguido de Nicusor Dan (20,99%, correspondentes a 1.979.711 votos).

A luta pelo segundo lugar e consequente passagem à segunda volta foi renhida, com o candidato apoiado pela coligação governamental, Crin Antonescu, a obter 20,99% dos votos (1.892.925).

O antigo primeiro-ministro Victor Ponta ficou em quarto lugar, com 13,05% (1.230.143), enquanto Elena Lasconi, que tinha passado à segunda volta em novembro com 19% dos votos, recebeu agora apenas 252.708 votos (2,68%).

No total, 11 candidatos apresentaram-se às eleições da Roménia, um país membro da União Europeia e da NATO, para escolher o Presidente, que é responsável pela condução da política externa e de defesa.