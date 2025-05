Israel mobiliza dezenas de milhares de reservistas

O exército israelita começou a enviar ordens de mobilização aos reservistas nos últimos dias, prevendo convocar dezenas de milhares para a expansão da sua ofensiva na Faixa de Gaza, noticiaram ontem meios de comunicação social locais.

Relatos semelhantes de vários correspondentes militares, incluindo a Rádio do Exército, indicam que os reservistas serão enviados para substituir recrutas ou soldados ativos em todo o país e na Cisjordânia ocupada para que esses possam ser enviados para combater na Faixa de Gaza.

Uma porta-voz militar, questionada pela agência France-Presse (AFP), não confirmou mas também não negou a informação, mas familiares de jornalistas da delegação israelita desta agência de notícias já receberam o "Tsav 8" (a ordem de mobilização).

Hoje, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, anunciou o cancelamento de uma vista ao Azerbaijão, planeada para a próxima semana, "devido à intensa agenda diplomática e de segurança" e tendo em conta "os acontecimentos na Faixa de Gaza e na Síria", como referido num comunicado do seu gabinete.

Em 18 de março, o exército israelita retomou os seus ataques diários, seguidos de operações terrestres, na Faixa de Gaza, pondo fim a uma trégua de dois meses na guerra com o grupo radical palestiniano Hamas, que controla o enclave desde 2007.

O Governo de Benjamin Netanyahu tem afirmado repetidamente que a pressão militar é a única maneira de forçar o Hamas a libertar os reféns sequestrados no ataque de 07 de outubro de 2023, que também matou 1.218 pessoas do lado israelita, a maioria civis, de acordo com uma contagem da AFP baseada em números oficiais.

Após o ataque do Hamas, Israel desencadeou uma ofensiva em grande escala na Faixa de Gaza, que provocou mais de 52 mil mortos, na maioria civis, destruiu quase todas as infraestruturas e deu origem a um desastre humanitário, desestabilizando toda a região do Médio Oriente.