RIR defende aplicação do princípio da continuidade territorial

A candidatura do RIR às eleições de 18 de Maio considera ser crucial a aplicação do Princípio da Continuidade Territorial, por forma a garantir aos madeirenses os mesmos direitos e oportunidades que qualquer outro cidadão português. O partido esteve, esta manhã, numa acção de campanha na Placa Central, junto à estátua de João Gonçalves Zarco.

Joana Mendes aponta algumas propostas do RIR que vão ao encontro desta pretensão. Desde logo, considera importante que o subsídio social de mobilidade seja simplificado e direto, criando uma plataforma digital que permita aos residentes adquirir bilhetes aéreos directamente com o valor subsidiado, "eliminando a necessidade de adiantar quantias elevadas e aguardar reembolsos".

Além disso, diz ser crucial garantir transporte marítimo regular e acessível, sendo para isso necessário o lançamento de um concurso público para a concessão de um serviço de transporte marítimo de passageiros e mercadorias entre a Madeira e o continente, com 1 a 2 ligações semanais no verão e frequência quinzenal ou mensal no restante do ano

Por fim, a candidatura do RIR aponta a promoção da coesão territorial com a implementação de políticas que reduzam as desigualdades regionais, "promovendo o desenvolvimento económico e social da Região Autónoma da Madeira".

Para o partido, esta "não é apenas uma questão de mobilidade: é uma questão de justiça, de dignidade e de igualdade".