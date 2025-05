Nacional perde em casa com o V. Guimarães

O Nacional perdeu este sábado, por 1-2, na recepção ao V. Guimarães, em jogo da 32.ª jornada da I Liga de futebol. Os vimaranenses adiantaram-se no marcador, no Estádio da Madeira, com o golo de Tiago Silva, logo aos 13 minutos. Já na segunda parte, aos 64, Chucho Ramírez (ex- Nacional) ampliou a vantagem dos visitantes.

Mesmo com o resultado negativo, a equipa orientada por Tiago Margarido nunca virou a cara à luta. A insistência deu frutos quando o ‘recém-entrado’ Yamada reduziu para 1-2, aos 74, lançando a incerteza no resultado para o último quarto de hora de jogo.

Apesar deste resultado, os alvinegros continuam com a manutenção praticamente garantida, ainda que não matematicamente, mas ainda assim seria preciso uma conjugação de resultados bastante improvável a envolver pelo menos mais duas equipas, uma delas o AFS, que teria de vencer os três jogos até final e esperar por mais duas derrotas alvinegras. E o Estrela da Amadora tinha de somar obrigatoriamente mais quatro pontos – acabavam os três com 33 pontos e aí o Nacional teria desvantagem.

O AFS joga segunda-feira em casa com o Boavista. O Estrela da Amadora visita amanhã o Rio Ave. Na próxima ronda há Estrela-AFS.

No próximo fim-de-semana os alvinegros voltam a jogar em casa, na ocasião diante do Rio Ave. O jogo da 33.ª jornada está agendado para 10 de Maio, às 15h30.