Nacional vai "jogar ao ataque" perante Vitória de Guimarães em bom momento

O treinador Tiago Margarido disse hoje que o Nacional vai "jogar ao ataque" frente ao Vitória de Guimarães, que vive o "melhor momento da época", em antevisão ao desafio da 32.ª jornada da I Liga de futebol.

"O Vitória de Guimarães está a jogar muito bem, com excelentes dinâmicas e tem uma equipa que se vira muito para o futebol ofensivo. Com a entrada do Luís Freire, a equipa ganhou mais consistência no seu processo ofensivo e estão, provavelmente, no seu melhor momento da época" disse, acerca do duelo de sábado, em conferência de imprensa, no Estádio da Madeira, no Funchal.

Nas últimas partidas da formação minhota, tem sobressaído o talento do ex-Nacional Gustavo Silva, que voltou recentemente de lesão e tem contribuído com golos e boas exibições, porém, Margarido não olhou para "qualquer tipo de individualidades" na preparação para o jogo.

"Com uma equipa com tanta qualidade, não faz sentido, para nós, estar preocupados com um jogador. Sabemos que o Gustavo Silva é muito forte no ataque à profundidade, mas há muitos outros. Estamos apenas preocupados com o coletivo do Vitória de Guimarães", sublinhou.

O Nacional vem de duas derrotas consecutivas na condição de visitado, perante Estrela da Amadora (1-0) e Gil Vicente (3-0), com o técnico, de 36 anos, a pedir uma "equipa concentrada" e focada na "procura do golo" para inverter a tendência negativa.

"É necessário entrarmos com concentração e intensos no jogo. Preparámo-nos em função disso. Obviamente que cada jogo tem a sua história, mas queremos ser aquilo que fomos na maioria dos jogos em casa", afirmou.

Com a permanência quase garantida, Margarido referiu que a equipa vai continuar a "lutar sempre pelos três pontos", com o objetivo de dignificar o "símbolo do Nacional" nas três jornadas que faltam, sem olhar demasiado para a tabela classificativa.

"Naquilo que corresponde às questões matemáticas da manutenção, o que nós sabemos é que ainda faltam três jogos. Dependemos apenas de nós e estamos focados naquilo que se vai passar nos 90 minutos dentro do recinto de jogo", notou.

Ivanildo Fernandes, Miguel Baeza, Francisco Gonçalves e Dyego Sousa continuam lesionados e são baixas para este encontro.

O Nacional, 13.° classificado, com os mesmos 33 pontos de Arouca (12.°) e Rio Ave (11.°), recebe no sábado o Vitória de Guimarães, que é quinto, com 51, em jogo da 32.ª e antepenúltima ronda da I Liga portuguesa de futebol, às 15:30, no Estádio da Madeira.