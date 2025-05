Ensino Superior na Madeira: um caminho ainda por construir

O Ensino Superior na Madeira tem vindo a assumir um papel cada vez mais relevante na formação de cidadãos qualificados e no desenvolvimento regional. Desde a sua fundação, a Universidade da Madeira (UMa) já diplomou cerca de 13 mil estudantes, conforme referido pelo então reitor, José Carmo, durante as comemorações do 30.º aniversário da instituição, em 2019. A universidade mantém uma elevada média anual de diplomados, que ronda os 700 graduados. Apesar dos progressos alcançados, persiste, porém, a necessidade de uma valorização mais efetiva do Ensino Superior na Região, tanto na perceção pública, como no reconhecimento institucional.

Com um total de 72 cursos distribuídos pelos três ciclos de estudo — licenciatura, mestrado e doutoramento —, a UMa apresenta, atualmente, uma oferta formativa diversificada e capaz de responder às exigências de uma sociedade em constante transformação e evolução. Esta expansão, naturalmente, coloca um desafio estrutural importante: a falta de infraestruturas adequadas para acolher, com qualidade, todos os seus estudantes. Torna-se urgente investir na modernização e ampliação dos espaços universitários, de forma a evitar a sobrelotação, que compromete tanto a qualidade do ensino como a experiência académica dos estudantes , e para que contribua para o reforço do reconhecimento da instituição.

Paralelamente, permanece o problema do subfinanciamento da Universidade da Madeira. A instituição enfrenta, há anos, um desfasamento financeiro resultante da ausência de mecanismos de compensação pelos custos acrescidos da insularidade. Esta situação penaliza a UMa em várias dimensões: limita a sua capacidade de atrair e reter estudantes, condiciona o investimento na investigação e dificulta a criação de projetos de inovação. No próximo mandato, será essencial que o Reitor e a sua equipa reitoral mantenham uma postura persistente, exigindo uma distribuição de recursos mais justa, que reconheça a especificidade geográfica e económica de um território como a Região Autónoma da Madeira.

Contudo, é inegável que a UMa se encontra atualmente numa posição mais sólida do que há quatro anos. Registou melhorias em áreas estruturais e aumentou a sua relevância social. Não obstante, o caminho que se avizinha continua exigente e requer um esforço contínuo em várias frentes: melhoria das infraestruturas, elevação do prestígio académico, reforço da representatividade estudantil e consolidação do reconhecimento nacional.

A Universidade da Madeira deve afirmar-se como instituição de referência no panorama universitário português e só através de um compromisso firme com a qualidade, a inclusão e a inovação será possível torná-la preparada para os desafios do futuro — numa universidade que não se limita a formar profissionais, mas cidadãos conscientes e interventivos, capazes de contribuir para uma sociedade mais justa e coesa.