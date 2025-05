Aceitarei juízo dos portugueses e estou certo que reforçarão maioria AD - Montenegro

O presidente do PSD afirmou hoje que aceitará o juízo dos portugueses, qualquer que seja, nas eleições legislativas, recusou-se a falar em maioria absoluta, mas manifestou-se confiante que a AD reforçará a vitória de 2024.

Esta posição foi transmitida por Luís Montenegro em declarações aos jornalistas, depois de ter almoçado com oito antigos líderes do PSD, no dia do 51º aniversário do partido.

Interrogado se vai pedir aos eleitores uma maioria absoluta, o atual primeiro-ministro e líder da AD -- coligação PSD/CDS respondeu: "Os portugueses dirão qual é a melhor maneira de expressar uma coisa que me parece que é relativamente consensual na sociedade portuguesa".

Luís Montenegro manifestou-se certo de que "os portugueses estão fartos de eleições, querem resolver o problema do Governo para quatro anos e, portanto, terão de optar".

"Quero acreditar que a reflexão que os portugueses vão fazer é a reflexão correta. Eu aceitarei o juízo dos portugueses e tenho a certeza que o juízo dos portugueses vai ser o de reforçar esta maioria", declarou.