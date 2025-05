Acidente no cruzamento do Caniço deixa duas pessoas feridas

Um acidente, a envolver um veículo ligeiro e uma moto, deixou, esta tarde, duas pessoas feridas no cruzamento do Caniço, mais concretamente na Estrada do Garajau.

Apesar de não ser conhecido o grau de gravidade dos ferimentos das vítimas, estas tiveram de ser transportadas para o hospital.

No local estiveram os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz.