Longas filas de carros na zona da Cancela após colisão

A circulação automóvel na Via Rápida, na zona da Cancela, está caótica na manhã desta terça-feira, 6 de Maio, depois de uma colisão envolvendo duas viaturas ter provocado filas de carros com quase três quilómetros de extensão, no sentido Machico - Ribeira Brava.

Foto DR

O elevado fluxo automóvel naquela zona, a esta hora, também está a dificultar a resolução do trânsito.

Do acidente não terão resultado feridos uma vez que nenhuma corporação de bombeiros foi accionada.