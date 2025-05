Programa do Governo é "contrato com a população, não é um contrato com a oposição"

Sancha Campanella, do PS, questionou Jorge Carvalho sobre a saúde mental que deve ser garantida nas escolas e acusou o Governo Regional de ignorar um problema grave, além de aumentar a burocracia.

Miguel Ganança, do JPP, acusou o secretário regional da Educação, Ciência e Tecnologia e não ter cumprido todas as promessas feitas, nomeadamente aos professores e às escolas.

Também do JPP, Milton Teixeira questionou Jorge Carvalho sobre as condições em que se encontram as infraestruturas desportivas. "Pavilhões que metem água", há muitos anos.

Jorge Carvalho respondeu, garantindo que a saúde mental é uma preocupação e já foram implementadas medidas concretas.

Sobre as promessas feitas aos professores, assegura que "forma cumpridas" e que vão continuar a ser ampliadas.

No que diz respeito às infraestruturas desportivas, lembra que "se não foram recuperadas mais foi porque os senhores chumbaram o orçamento do Governo".

Jorge Carvalho também foi claro ao afirmar que "o programa do Governo é um contrato com a população da madeira, não é um contrato com a oposição".