Pestana Hotel Group apoia expansão da Unidade de Alzheimer na Ribeira Brava

O Pestana Hotel Group e o Centro Social e Paroquial de São Bento vão selar, esta tarde, um protocolo de colaboração que vai permitir ampliar a capacidade da Unidade de Alzheimer da instituição, "um verdadeiro farol" no cuidado a pessoas com essa doença na Região.

A assinatura decorre nas instalações do Centro Social e Paroquial de São Bento, na Ribeira Brava, e marca mais um passo firme na estratégia de responsabilidade social do Pestana Hotel Group, integrada no programa Planet Guest. Este apoio, estimado em mais de 1 milhão de euros, inclui a aquisição do imóvel para a nova ala, projectos técnicos e execução completa da obra.

A cerimónia conta com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, da secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, do presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Ricardo António Nascimento, do presidente do Centro Social e Paroquial de S. Bento, Padre Bernardino Trindade, e de Dionísio Pestana, presidente do Pestana Hotel Group.

Apoiar este projecto é, para mim, uma forma de retribuir e de investir em algo que é fundamental: o cuidado com a vida e a dignidade das pessoas. Acredito que todos nós temos uma responsabilidade para com a comunidade em que nascemos e vivemos. A Ribeira Brava é a terra onde os meus pais nasceram, pelo que, assim, exprimo gratidão e presto-lhes a minha homenagem Dionísio Pestana, presidente do Pestana Hotel Group

Este gesto solidário soma-se a outras iniciativas que o Pestana Hotel Group tem promovido no âmbito do exercício da sua responsabilidade social na Região, sendo, nos últimos anos, as mais relevantes, o apoio para a aquisição dos iniciais 60 hectares de faixa corta-fogo nas serras do Funchal (após o incêndio de 2016 que assolou a capital) e a doação de 20 ventiladores ao SESARAM (quando da pandemia de covid-19).

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 9h30 - Reunião semanal da Vereação da Câmara Municipal do Funchal

- 10h00 - Jornadas Atlânticas de Turismo, no Auditório do Centro Cultural e de Congressos - Porto Santo

- 11h00 - PS-Madeira realiza onferência de imprensa, no largo do Phelps.

- 11h30 - Rubina Leal, recebe Miguel Albuquerque, para a entrega do Programa de Governo da Região Autónoma da Madeira, para o quadriénio 2025-2029, no Assembleia Legislativa da Madeira

- 11h30 - Iniciativa Liberal Madeira vai reunir com a direcção da Associação Comercial e Industrial do Funchal, na Sede da ACIF

- 12h00 - Entrega de prémios e apresentação pública do concurso 'Todas as Flores que eu sonhei, com a presença de Jorge Carvalho, no Plaza Center Madeira, junto ao mural do ‘Ponto e Vírgula’;

- 12h00 - Apresentação da VIIª Neon Color Run, no Salão Nobre dos Paços do Concelho de Machico

- 12h00 - Bloco de Esquerda Madeira realiza iniciativa política, na Universidade da Madeira, Tecnopólo

- 14h30 - Ireneu Cabral Barreto, recebe o Embaixador da República Popular da China em Portugal, Zhao Bentang, no Palácio de São Lourenço

- 14h30 - Coligação AD promove iniciativa política, junto à obra do novo Hospital Central e Universitário da Madeira

- 15h00 e 20h00 - 18.ª Festa do Cinema Italiano, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal

- 15h30 - Rubina Leal recebe em audiência o Embaixador da República Popular da China, Dr. Zhao Bentang, na Assembleia Legislativa da Madeira

- 16h30 - José Manuel Rodrigues visita a Marina do Funchal

- 17h00 - Miguel Albuquerque vai estar presente no evento de apresentação da empresa RCC Madeira, na Sala Bellevue 1 - Hotel Savoy Palace

- 17h30 - CDU realiza iniciativa de pré-campanha, na Rua Fernão de Ornelas (junto à loja "Feira dos Tecidos)

- 18h30 - 4.ª edição da 'Tour Senses - Regional Conference' TOUR SENSES – Regional Conference', no ISAL, na Rua do Comboio.

- 19h00 - Espectáculo no âmbito das Comemorações do Dia da Dança, no Auditório do Jardim Municipal

- 19h15 - JPP realiza acção política, no Museu Casa da Luz - Funchal

- 19h30 - Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira Eng.º Luiz Peter Clode realiza concerto no âmbito do Dia Internacional do Jazz, no Assembleia Legislativa da Madeira

- 21h00 - Concerto Akoustic Junkies, no Barreirinha Bar Café - Largo do Socorro

CURIOSIDADES:

- Dia do Associativismo Jovem, Dia Internacional do Jazz, Dia Internacional da Sensibilização para o Ruído e Dia Internacional do Cão-Guia

- Este é o centésimo vigésimo primeiro dia do ano. Faltam 245 dias para o termo de 2025

EFEMÉRIDES:

1789 - George Washington presta juramento como o primeiro Presidente dos Estados Unidas da América (EUA).

1838 - A Nicarágua torna-se independente, dissolvendo-se a Federação das Províncias Unidas da América Central.

1901 - O médico português Miguel Bombarda cria a Junta Liberal Republicana.

1919 -- Morre, com 52 anos, o arquiteto Miguel Ventura Terra, autor da remodelação do Palácio de São Bento, da Igreja dos Anjos e de vários projetos distinguidos com o Prémio Valmor.

1939 -- Holocausto. O governo nazi de Adolf Hitler determina a nulidade de todos os contratos de arrendamento ou de propriedade habitacional dos judeus alemães e procede ao seu realojamento em "campos de trabalho".

- Abertura da Feira Internacional de Nova Iorque, dedicada "ao mundo de amanhã".

1940 -- Holocausto. É fechado o gueto de Lodz, na Polónia.

1945 -- II Guerra Mundial. Adolf Hitler suicida-se, aos 56 anos, em Berlim, Alemanha.

1953 -- Morre, aos 63 anos, o maestro Raul Ferrão, autor de 'Coimbra' (também conhecida como 'Avril au Portugal').

1970 -- O Presidente dos EUA, Richard Nixon, comunica ao país a entrada de tropas norte-americanas no Camboja.

1974 - O secretário-geral do PCP, Álvaro Cunhal, chega ao Aeroporto da Portela, em Lisboa, depois de 14 anos de exílio, no Leste.

1975 - O Governo sul-vietnamita rende-se aos comunistas do norte, Vietcong, pondo fim a 29 anos de guerra civil.

1976 - São aprovados os estatutos provisórios Político-Administrativos das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.

1979 - O cargueiro Asdod torna-se no primeiro navio israelita a passar o Canal do Suez.

1983 -- Morre, com 68 anos, Muddy Waters, compositor, cantor de blues e guitarrista norte-americano, influência maior da moderna música popular.

1984 - O ciclista português Joaquim Agostinho cai no final da quinta etapa da Volta ao Algarve. Morreria poucos dias depois.

1985 - Angola torna-se o sexagésimo sexto país a aderir e assinar a convenção de Lomé, pacto entre a Comunidade Europeia e os países mais pobres do mundo.

1986 - A URSS alude pela primeira vez a hospitalização de 197 pessoas, depois do acidente nuclear de Chernobyl, ocorrido quatro dias antes.

1989 -- Morre, com 60 anos, o cineasta italiano Sérgio Leone, realizador de "Era Uma Vez na América".

1991 -- Começam as conversações multipartidárias sobre o futuro político da Irlanda do Norte, em Stormont, nos arredores de Belfast, as primeiras desde 1974.

1992 - A Bósnia-Herzegovina é admitida como membro da Conferência sobre Segurança e Cooperação na Europa.

1997 - A Casa Real de Espanha anuncia o casamento da infanta Cristina, 31 anos, com o atleta basco Inãki Urdangarin, de 29.

2003 - A empresa alemã de calçado Schuh-Union fecha a unidade fabril de Ponte de Lima. 180 trabalhadores vão para o desemprego.

2004 -- Morre, com 88 anos, Etelvina Lopes de Almeida, antiga jornalista e ex-deputada socialista à Assembleia Constituinte, em 1975, presidente da Fundação Sarah Beirão.

2005 -- A ministra da Cultura, Isabel Pires de Lima, abre a iniciativa "Faro, Capital Nacional da Cultura 2005".

- O escritor israelita Amos Oz vence o Prémio Goethe.

2006 - A 3.ª edição do IndieLisboa -- Festival Internacional de Cinema Independente distingue o filme "Play", da realizadora chilena Alicia Scherson.

- As autoridades espanholas encerram definitivamente a central nuclear José Cabrera, propriedade da Unión Fenosa, a mais antiga do país, em Guadalajara.

- Morre, com 82 anos, Jean-François Revel, filósofo, escritor e jornalista francês, autor de "A Tentação Totalitária", membro da Academia Francesa.

- Morre, com 56 anos, René Pedro Garay, académico de origem cubana, estudioso da literatura em língua portuguesa.

2007 -- O primeiro-ministro, José Sócrates, e o ministro das Obras Públicas, Mário Lino, inauguram o primeiro troço do Metro Sul do Tejo, que liga Corroios, no Seixal, à Cova da Piedade, em Almada.

- O Presidente cessante de Timor-Leste, Xanana Gusmão, é eleito para a liderança do Conselho Nacional da Reconstrução Timorense.

- Um soldado britânico é expulso do Exército Britânico e condenado a um ano de prisão por maus-tratos a civis iraquianos, em 2003. É o primeiro militar do Reino Unido condenado por crimes de guerra.

- O Prémio "Troféu Latino" 2007, da organização internacional União Latina, é atribuído ao historiador José Mattoso.

- O bailarino Telmo Moreira conquista o prémio de Melhor Bailarino europeu, no escalão sénior, no concurso Youth American Grand Prix, realizado em Nova Iorque, Estados Unidos.

- Morre, com 69 anos, Zola Taylor, cantora norte-americana da banda de rock Platters.

- Morre, aos 80 anos, o ator norte-americano Gordon Scott, que interpretou o papel de Tarzan em vários filmes no fim dos anos 50.

2009 - Gripe A (H1N1). É registado o primeiro caso suspeito, sob observação, em Portugal.

2011 - A Fonte Bastardo conquista o seu primeiro título nacional de voleibol ao vencer o Benfica, por 3-1, no segundo jogo do "play-off" do título, realizado na Praia da Vitória, na Ilha terceira, nos Açores.

- O filho mais novo de Muammar Kadhafi, Saif al-Arab Kadhafi, e três netos são mortos por um ataque aéreo da NATO, Organização do Tratado do Atlântico Norte, a que o líder líbio sobreviveu.

2012 -- A Comunidade de Estados da África Ocidental decide impor sanções contra os militares que tomaram o poder na Guiné-Bissau, considerando que o comando Militar "não deseja negociar", segundo um comunicado da organização divulgado em Banjul.

- Morre, com 81 anos, Tomás Borge Martínez, fundador da Frente Sandinista de Libertação Nacional, partido no poder na Nicarágua.

2013 - A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e uma rede de parceiros lançam o Banco de Inovação Social, uma plataforma que visa apoiar projetos de negócio apresentados por desempregados, a par de iniciativas de combate ao abandono escolar.

2017 - O tenista Pedro Sousa conquista o primeiro título 'challenger' da carreira, ao vencer o italiano Alessandro Giannessi em dois 'sets', na final do torneio de Francavilla, Itália.

2019 -- Morre, aos 72 anos, Beth Carvalho, cantora e compositora brasileira, conhecida como a "Madrinha do Samba".

- Morre, aos 74 anos, o ator britânico Peter Mayhew.

2020 -- Covid-19: O Conselho de Ministros aprova o plano de transição em Portugal do estado de emergência, para o estado de calamidade e anuncia que a partir de 04 de maio abrem alguns serviços mas o teletrabalho continua.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, assina o decreto do Governo que limita a circulação entre concelhos de 01 a 03 de maio, coincidindo com um fim-de-semana prolongado.

Covid-19: Mediante um plano sanitário aprovado pela Direção-Geral da Saúde, o Governo autoriza o regresso da I Liga de futebol, a final da Taça de Portugal e os desportos individuais ao ar livre. Já as modalidades coletivas optam por acompanhar o futebol não profissional na conclusão antecipada da temporada antes do verão.

- O Rali de Portugal, quinta prova do campeonato do mundo de ralis (WRC), é anulado devido à pandemia de covid-19.

- Devido à pandemia de covid-19 a edição 2019/2020 da Liga francesa de futebol é concluída pela via administrativa após 28 jornadas, contrariando a retoma na maioria dos países.

- As competições europeias de clubes de hóquei em patins são canceladas devido à pandemia de covid-19.

- Os clubes angolanos decidem por unanimidade anular o campeonato angolano de futebol Girabola, interrompido em março devido a pandemia da covid-19, para salvaguardar a saúde e os gastos avultados com atletas cujos contratos expiram em maio.

- O realizador português Pedro Costa é distinguido com o prémio "Persistence of Vision", atribuído pelo Festival de Cinema de São Francisco, nos Estados Unidos.

- Morre, com 96 anos, Manuel Vieira Pinto, arcebispo emérito de Nampula, Moçambique.

- Morre, aos 79 anos, Tony Allen, músico nigeriano, criador do género musical afrobeat, uma das correntes fundamentais da música africana do século XX.

2022 - O Real Madrid, equipa orientada pelo italiano Carlo Ancelotti, conquista o 35.º título de campeão espanhol de futebol a quatro jornadas do final do campeonato.

2023 - O Benfica conquista a Taça de Portugal de basquetebol pela 23.ª vez, ao vencer na final o Imortal por 75-74, no Pavilhão Municipal de Sines.

- O Sporting de Tomar conquista pela primeira vez a Taça de Portugal de hóquei em patins.

- Morre, aos 68 anos, Luís Carmelo, escritor e poeta, vencedor do Prémio de Ensaio da Associação Portuguesa de Escritores 1988 com "A tetralogia lusitana de Almeida Faria".

2024 - A Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal, integra 132 Institutos Religiosos e Sociedades de Vida Apostólica existentes em Portugal (94 femininos e 38 masculinos), reunida em Fátima, anuncia a aprovação de compensações financeiras às vítimas de abusos sexuais no âmbito das instituições que congrega.

- Morre, aos 77 anos, Paul Auster, escritor norte-americano, autor de obras como "A Trilogia de Nova Iorque" e "Cidade de Vidro". Galardoado com o Prémio Príncipe das Astúrias de Literatura 2006, feito Comendador da Ordem das Artes e das Letras de França em 2007 e membro da Academia Americana de Artes e Letras e da Academia Americana de Artes e Ciências.

