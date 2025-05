IL questiona omissão de pavilhão prometido a Machico no Programa de Governo

A Iniciativa Liberal mostra-se preocupada com a omissão, no Programa do XVI Governo Regional da Madeira, da construção do novo pavilhão desportivo prometido para Machico. Através de comunicado, António Nóbrega quer recordar que essa é uma infra-estrutura anunciada publicamente durante o período eleitoral e divulgada através de um vídeo de campanha, tinha um custo estimado de 8 milhões de euros.

O Grupo de Coordenação Local da Iniciativa Liberal Madeira afiança que esse projecto não consta do documento que está a ser discutido na Assembleia Legislativa da Madeira. "É particularmente revelador que o mesmo tivesse sido incluído, de forma expressa, a construção de um pavilhão multiusos no Caniço. Esta inclusão comprova que o Governo Regional soube identificar e dar prioridade a projectos de investimento em equipamentos e infraestruturas, mas deliberadamente escolheu não considerar Machico. Esta disparidade de tratamento entre concelhos levanta sérias dúvidas sobre a coerência e seriedade dos compromissos assumidos", acusa António Nóbrega.

O silêncio do executivo sobre esta promessa específica é sintomático de uma prática política que insiste em recorrer a anúncios eleitorais com objetivos imediatistas, mas sem continuidade ou responsabilidade no exercício da governação António Nóbrega

Para a IL, este esquecimento é "um sinal de desconsideração por parte do Governo Regional" para com Machico e os seus munícipes.

A Iniciativa Liberal sublinha que a confiança dos cidadãos nas instituições depende da seriedade com que os compromissos são assumidos e respeitados. “Prometer em campanha e omitir no programa de governo não é apenas uma incoerência, é uma falta de respeito político pelos machiquenses”, conclui António Nóbrega.