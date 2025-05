Miguel Castro diz que o governo está "sequestrado" por um partido com um deputado

O líder do CH-Madeira considera que o Governo Regional "está sequestrado por um partido com um deputado e que teve pouco mais de 4.000 votos". Miguel Castro acredita que é o CDS a "mandar" na bancada do PSD.

No entanto, num comentário ao programa do Governo, afirmou que só contém "o programa eleitoral" do PSD.

Castro desafia Albuquerque a esclarecer como vai reduzir a carga fiscal, resolver o problema da habitação ou fazer subir o salário mínimo para os 1.200 euros ou reduzir a idade da reforma, como pretende o CDS.