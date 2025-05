Habituais filas e demoras nas estradas da Madeira

A manhã nas principais vias de circulação automóvel na Madeira faz-se com as habituais filas de demoras nesta terça-feira, 6 de Maio.

Apesar do fluxo intenso de veículos, o trânsito flui normalmente, sendo que a circulação rodoviária faz-se sem grandes constrangimentos por toda a ilha, com os habituais abrandamentos nas zonas de entrada e saída da Via Rápida.

Nas vias de acesso ao centro da cidade do Funchal e, em particular, às zonas de estacionamento, há igualmente registo de alguns abrandamentos.

Aos condutores é recomendado precaução quanto à velocidade em que circulam, bem como quanto à distância de segurança para com o veículo da frente. O sol é outro factor a ter em conta durante a condução, de forma a não encadear a visão.

O piso encontra-se, aparentemente, seco e transitável tanto a Norte, como a Sul da ilha.