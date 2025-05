Instaladas 8.800 cadeiras ao longo das avenidas

Hora e meia antes do arranque (16:30) do Cortejo Alegórico da Flor já muito público ocupa as laterais das avenidas, sobretudo na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, 'reservando' lugar privilegiado para assistir ao desfile. Também nas bancadas - foram instalados 8.800 assentos ao preço de 30 euros/cadeira - já há quem esteja sentado a aguardar pelo desfile.

Se todos os lugares forem ocupados a receita - da exclusiva responsabilidade das Associações participantes - irá ascender a 260 mil euros.

O tempo é, para já, um bom aliado, tanto para os cerca de 1.700 figurantes, como para os milhares de espectadores que devem assistir à passagem do Cortejo.