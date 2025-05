Acidente na VR provoca congestionamento com quase 2 quilómetros de extensão

Um acidente ocorrido na manhã desta terça-feira, 6 de Maio, na Via Rápida, na zona da Ponte dos Frades, está a provocar um intenso congestionamento.

As filas de carros, que se estendem por quase dois quilómetros, ocupam as vias do sentido Ribeira Brava - Machico.

Do acidente não terão resultado feridos uma vez que nenhuma corporação de bombeiros foi accionada.