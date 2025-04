Montenegro diz que escolas poderão reabrir terça-feira se não houver mais perturbações

O primeiro-ministro afirmou hoje que as escolas poderão reabrir na terça-feira "se não houver nenhuma perturbação no processo de reabastecimento" de energia, depois do apagão de hoje.

"Não vemos razão para que não possam abrir amanhã numa situação de normalidade se não houver nenhuma perturbação neste processo de reabastecimento", afirmou Luís Montenegro, que falava à imprensa na residência oficial em São Bento, no final do Conselho de Ministros.

O primeiro-ministro disse também esperar que na terça-feira seja retomada a normalidade na distribuição de bens essenciais, medicamentos ou combustível, apelando aos portugueses para moderarem os consumos ao necessário.