Ataque israelita causa 11 mortos em Gaza

Um ataque israelita durante a noite matou 11 pessoas, incluindo três crianças, no campo de refugiados de Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza, anunciou hoje a defesa civil do enclave palestiniano.

O ataque ocorreu pelas 03:00 locais (01:00 em Lisboa), disse o porta-voz da organização de primeiros socorros, Mahmoud Bassal, à agência de notícias France-Presse (AFP).

O alvo foi a casa de uma família, segundo a mesma fonte.

Oito mortos já identificados pertenciam à mesma família e incluíam uma menina e um menino de um ano e um bebé de um mês, disse Bassal.

Contactado pela AFP sobre o ataque, o exército israelita não reagiu de imediato.