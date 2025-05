Trabalhadoras da Misericórdia de Machico esperam que partidos oiçam as suas reivindicações

O Sindicato dos Trabalhadores do Comércio Escritório e Serviços de Portugal reuniu, hoje, com a presidente da Assembleia Legislativa da Madeira com vista a dar a conhecer a actual situação das trabalhadoras da Santa Casa da Misericórdia de Machico. Rubina Leal recebeu a comitiva, após um pedido de audiência feito aquando da tomada de posse.

O sindicato reuniu, já esta tarde, com o grupo parlamentar do PSD com o mesmo propósito. Cristiana Sousa indica que as trabalhadoras aguardam que os restantes grupos parlamentares demonstrem disponibilidade para conhecer as reivindicações destas funcionárias.

Em causa está o pagamento em falta dos retroactivos de Julho de 2022 a Dezembro de 2023, bem como o cumprimento do CCT em matéria de descansos compensatórios em dia de feriado, Horários de Trabalho e Escalas de Serviço. A sindicalista assume que este é um assunto da esfera do sector privado, mas espera que, dentro da legislação, algo possa ser feito para responder a estas trabalhadoras.

“Fomos bem acolhidas nas reuniões”, assume Cristiana Sousa, que espera agora poder expor este caso aos restantes deputados com assento na Assembleia Legislativa da Madeira.