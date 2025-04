Clássicos da Revolução de Abril em Machico

Entre as 10h00 e as 17h00 deste domingo, 27 de Abril, a Alameda dos Plátanos, no centro de Machico, volta a receber aquela que já se pode considerar a tradicional exposição de automóveis "Clássicos da Revolução de Abril".

Naquela que se considera a ‘Terra de Abril’, Machico continua a celebrar os 51 anos da Revolução dos Cravos de 1974, organizado pelo grupo ‘Domingo Clássico-Madeira’, em conjunto com a Junta de Freguesia de Machico e apoio da e Câmara Municipal de Machico.

A iniciativa tem a particularidade de aceitar todos quantos tenham, ainda, viaturas construídas até 1974, que estarão expostos na Alameda dos Plátanos.

De acordo com a organização, pelo menos até ao dia 8 de Abril estavam inscritas 35 viaturas, sendo que as inscrições estavam limitadas até 50 viaturas. “Serão atribuídos 2 troféus, ‘viatura destaque’ e ‘viatura elegância’ e cada participante receberá diploma de participação e mais um espetacular brinde de oferta”.

Os visitantes só têm de passar por Machico e apreciar.

Mais assuntos em agenda

09h00-17h00 - XXV Capítulo da Confraria Enogastronómica da Madeira, com concentração pelas 09h00; Partida do Funchal, em autocarro pelas 09h15; Missa no Santuário de Nossa Senhora de Fátima (Cabo Girão) pelas 09h00; Recepção no MUDAS, Museu de Arte Contemporânea da Madeira, pelas 11h30; Cerimónia Solene do Capítulo no MUDAS, Museu de Arte Contemporânea da Madeira, pelas 12h30, seguido de Almoço no Hotel Savoy Saccharum Resort, pelas 14h30 e pelas 17h00 dá-se o regresso ao Funchal.

O novo secretário regional de Economia, José Manuel Rodrigues, estará presente na cerimónia Solene deste XXV Grande Capítulo da Confraria Enogastronómica, na Calheta.

10h00 - A candidatura da AD realizada uma iniciativa política a propósito das eleições legislativas de 18 de Maio, junto ao mercado do Santo da Serra.

10h30 – A CDU realiza uma iniciativa da pré-campanha eleitoral às legislativas nacionais de 18 de Maio, também no recinto da feira do Santo da Serra.

12h00 – O JPP realiza uma acção política com o porta-voz, Élvio Sousa, na ilha do Porto Santo.

12h30 - 16.ª Madeira Island Ultra Trail 2025, com a realização da prova menor. 06h15 - Concentração em Machico da prova MIUT 16 (parque de estacionamento junto à BP); 06h45 - Saída do autocarro de Machico para o Porto da Cruz com os atletas da prova MIUT 16; 08h00 - Partida da prova MIUT 16 (Porto da Cruz); 10h00 – 10h30 - Entrega dos sacos das provas (Praça Fórum Machico); 12h30 - Cerimónia de Entrega de Prémios das duas provas principais (MIUT 115 km e a MIUT 85 km) da 16.ª edição do MIUT, junto ao Fórum Machico.

De ontem veja quem esteve no MIUT…

Veja quem se aventurou no MIUT A maior prova de Trail da Madeira, cuja distância mais longa atravessa a ilha de ponta (Porto Moniz) a ponta (Machico), teve momentos que ficam, seguramente, na memória de cada um dos participantes.

15h00 - 4.ª Edição da Semana da Cultura Ribeira Brava, que promove um encontro público com Fátima Lopes, a escritora e apresentadora de televisão.

15h00 - IX edição do Roteiro das Cerejeiras em Flor, na Freguesia do Jardim da Serra, que terá ponto de encontro na Rotunda das Cerejeiras (junto ao Centro Cívico da localidade)

IX edição do Roteiro das Cerejeiras em Flor no Jardim da Serra No próximo domingo, 27 de Abril, vai decorrer a IX edição do Roteiro das Cerejeiras em Flor, na freguesia do Jardim da Serra. A iniciativa terá início pelas 15 horas na Rotunda das Cerejeiras, situada junto ao Centro Cívico da localidade.

15h30 – O PTP organiza uma iniciativa de campanha às legislativas de 18 de Maio, junto à Pontinha, no Funchal.

15h30 - Moreirense vs Nacional em jogo da 31.ª jornada da I Liga, no Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos.

18h00 - Concerto 175º Aniversário Banda Municipal do Funchal, em homenagem a Ennio Morricone, a realizar no Teatro Municipal Baltazar Dias.

Banda Municipal do Funchal comemora 175º aniversário com concerto no TMBD A Banda Municipal do Funchal - Artistas Funchalenses vai realizar na próxima segunda-feira, 27 e Abril, pelas 18 horas, no Teatro Municipal Baltazar Dias, um concerto comemorativo do seu 175.º aniversário - Homenagem a Ennio Morricone.

21h30 - O espectáculo ‘Geração Pop PT’, no âmbito da ExpoTropical, na Praça do Povo. A 8ª Mostra de Frutos e Sabores Subtropicais tem hoje o último dia com muita animação no Cais 8, do Funchal.

‘Geração Pop PT’ estreia espectáculo dinâmico no Funchal Praça do Povo acolhe evento a 27 de Abril, celebrando a nova era da música pop nacional através de uma fusão de géneros

Efemérides

Estes são os principais acontecimentos registados no dia 27 de Abril, aquele que é que o ‘Dia do Design Gráfico’, o ‘Dia Europeu da Segurança Rodoviária’, o ‘Dia Internacional da Conservação dos Anfíbios’, o ‘Dia Nacional do Motociclista’ e o ‘Dia Mundial da Fotografia Pinhole’ (técnica que usa câmaras sem lente):

1521 - Fernão de Magalhães, o navegador português que que se notabilizou por ter organizado a primeira viagem de circum-navegação ao globo de 1519 até 1522, morre em combate, nas Ilhas de S. Lázaro, no arquipélago das Filipinas.

1911 - A Câmara Municipal de Lisboa aprova, para feriado municipal, o dia 10 de junho.

1912 - Nasce o Sporting Clube Olhanense.

1913 - Primeiro golpe organizado por republicanos contra um governo republicano. A Revolta de 27 de abril de 1913 foi uma tentativa de golpe de Estado visando a destituição pela força do V Governo Republicano, presidido por Afonso Costa. Foi o primeiro golpe organizado por republicanos portugueses contra um governo da Primeira República Portuguesa.

1928 - Oliveira Salazar assume a pasta das Finanças no IV Governo da Ditadura.

1937 - Morre, aos 46 anos, o italiano António Gramsci, dirigente e fundador do Partido Comunista Italiano.

1938 - Morre, com 79 anos, o filósofo alemão Edmund Husserl, fundador da Escola de Fenomenologia da Universidade de Gotinga.

1942 - Passa a ser punido como crime o exercício ilegal da Medicina, que fica dependente da inscrição na Ordem dos Médicos.

1946 - É criado o MUD Juvenil e eleita uma Comissão Central presidida por Mário Soares.

1960 - Independência do Togo e da Serra Leoa.

1963 - É criada a ADSE (Assistência na Doença aos Servidores Civis do Estado), pelo decreto-lei 45002, emitido pelo Ministério das Finanças -- Gabinete do Ministro e publicado no Diário do Governo nº. 100/1963, destinada a promover gradualmente a prestação de assistência em todas as formas de doença aos serventuários dos serviços civis do Estado, incluindo os dotados de autonomia administrativa e financeira.

1968 - Os hospitais, a sua organização e as carreiras da saúde (médicos, enfermeiros, administração e farmácia) são objeto de uniformização e de regulação através do Decreto-Lei n.º 48357, e do Decreto-Lei n.º 48358, emitidos pelo Ministério da Saúde e Assistência e publicados no Diário do Governo nº. 101/1968, que criam, respetivamente, o Estatuto Hospitalar e o Regulamento Geral dos Hospitais.

1978 - Golpe militar pró-soviético no Afeganistão.

1987 - Os Estados Unidos proíbem o Presidente austríaco Kurt Waldheim, ex-secretário-geral das Nações Unidas (ONU), de entrar no país, pelas funções no exército nazi durante a II Guerra Mundial.

1989 - Estudantes chineses começam a reunir-se na Praça Tiananmen, no centro de Pequim, numa manifestação do movimento Pró-democracia.

1990 - Realiza-se, com êxito, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, o primeiro autotransplante de medula óssea em Portugal.

Auto-transplante de medula óssea em Portugal Lisboa, Hospital de Santa Maria, primeiro auto-transplante de medula óssea em Portugal.

1992 - A Rússia entra no Fundo Monetário Internacional e no Banco Mundial.

- Proclamação da República Federal da Jugoslávia, pelas forças sérvias, com apoio do Montenegro.

- Morre, com 83 anos, o compositor, organista e professor francês Olivier Messiaen, nome essencial da música no século XX.

- A deputada trabalhista Betty Boothroyd, 62 anos, é a primeira mulher eleita presidente da Câmara dos Comuns do Reino Unido.

1995 - O Governo português aprova a primeira fase da reprivatização da Portugal Telecom (PT). O mecanismo consagra a integração da Marconi no grupo PT.

2000 - O ministro do Equipamento Social Jorge Coelho apresenta o projeto do aeroporto da Ota.

2003 - Os ministros do Ambiente do G8 chegam a acordo, em Paris, França, sobre a segurança ambiental nos transportes marítimos e a eliminação dos petroleiros de casco simples.

2004 - O Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia substitui o Programa Integrado de Listas de Espera.

- O primeiro-ministro espanhol, José Luís Zapatero, assegura no Congresso dos Deputados (câmara baixa do parlamento) que a retirada dos 1.432 soldados espanhóis estacionados em solo iraquiano estará concluída até 27 de maio.

2005 - A ministra da Educação, Maria de Lurdes Rodrigues, apresenta as mudanças no ensino a partir do ano letivo 2005-2006: alargamento dos horários do 1º Ciclo, promoção da Matemática, introdução do inglês nos primeiros anos de escolaridade.

- Vladimir Putin torna-se o primeiro Presidente russo a visitar Israel.

- Primeiro voo experimental do Airbus A380, o maior avião comercial do mundo, em Toulouse-Blagnac, França

2006 - Criação do Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios.

- Morre, com 81 anos, a atriz Glicínia Quartin.

- Morre José Joaquim de Almeida Borges, ex-presidente do Supremo Tribunal de Justiça, o primeiro eleito depois do 25 de Abril.

2007 - A assembleia-geral de acionistas da Portugal Telecom aprova a separação (spin-off) da PT Multimédia do grupo de telecomunicações.

- Morre, com 80 anos, o violoncelista e maestro russo Mstislav Rostropovitch.

2008 - O internacional português Cristiano Ronaldo, do Manchester United, entra para a história do futebol inglês ao tornar-se o segundo futebolista a vencer duas vezes consecutivas o prémio de melhor jogador da Premiership.

2009 - Gripe A (H1N1). A Organização Mundial de Saúde declara o nível 4 (numa escala até 6) de alerta de pandemia em resposta à epidemia de gripe suína com origem no México. É registado o primeiro infetado com o vírus na Europa: um espanhol de 23 anos que regressa do México.

- Morre, com 70 anos, Ekaterina Maximova, bailarina russa. O dueto Vassiliev e Maxímova foi considerado pela crítica da especialidade "o par de ouro do bailado do séc. XX", "o dueto mais perfeito que o séc. XX viu nascer".

2010 - Morre, aos 68 anos, o jornalista e antigo diretor da Volta a Portugal em bicicleta Serafim Ferreira.

2012 - O areal de Santo Amaro, em Oeiras, é classificado como praia.

2014 - Morre, com 72 anos, Vasco Graça Moura, romancista, poeta, ensaísta, tradutor, ex-deputado e ex-secretário de Estado.

Foto Arquivo/Aspress

2016 - Um grupo de camponeses encontra uma vala comum com mais de 100 corpos na zona 76, no posto administrativo de Canda, Gorongosa, centro de Moçambique.

- Morre, aos 75 anos, Umberto Magnani, ator brasileiro com longa carreira na televisão, cinema e teatro, que participou em novelas como "Gabriela", "Páginas da vida" e "Alma Gémea" e em preparação para as gravações da novela "Velho Chico" da Globo.

2018 - Os líderes das duas Coreias, Kim Jong-un e Moon Jae-in, concordam em tomar medidas para a "completa desnuclearização" da península coreana, durante a cimeira histórica na fronteira entre os dois países.

2020 - Covid-19: O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, concede 14 indultos a reclusos com mais de 65 anos e com problemas de saúde, no âmbito do regime excecional de flexibilização da execução das penas devido à covid-19

- O Presidente da República timorense, Francisco Guterres, assina o decreto de extensão do estado de emergência em Timor-Leste por mais 30 dias.

- Morre, aos 75 anos, Asuil Dinis, primeiro presidente da Câmara de Santo Tirso após o 25 de Abril.

- Morre, aos 81 anos, Robert Herbin, futebolista francês e treinador emblemático do Saint-Étienne.

2022 - O Tribunal Constitucional declara inconstitucionais as normas da chamada "lei dos metadados" que determinam a conservação dos dados de tráfego e localização das comunicações pelo período de um ano, para eventual utilização na investigação criminal.

Este é o centésimo décimo oitavo dia do ano. Faltam 248 dias para o termo de 2025.

Pensamento do dia: