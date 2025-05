Aí vem nova edição do MARtístico

Os Jovens Embaixadores do MARE-Madeira, um programa do centro de investigação marinha MARE-Madeira/ARDITI/UMa, convidam a criar arte pela vida marinha na nova edição do MARtístico, um concurso criativo que une ciência e expressão artística para homenagear o mar que dá vida à nossa ilha.

Já imaginou a Madeira sem o mar? Sem o azul que nos rodeia, os sons das ondas, os sabores salgados, as histórias de pesca e de viagem? O oceano molda o nosso clima, sustenta a biodiversidade e faz parte da identidade de quem vive neste pedaço de terra rodeado de água por todos os lados. ARDITI - Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação Tecnologia e Inovação

Para celebrar essa ligação profunda, o MARtístico convida pessoas de todas as idades e estudantes, a solo ou em turma, a submeterem obras originais em cinco categorias artísticas: Fotografia, Vídeo, Artes Plásticas, Escrita e Música. A participação é gratuita, 'on-line', e as candidaturas decorrem até 17 de Agosto de 2025.

As obras mais impactantes serão expostas no Museu de História Natural do Funchal, destacadas nos canais oficiais do MARE-Madeira e premiadas com experiências no mar, kits artísticos personalizados e outras surpresas. Os três melhores trabalhos por categoria serão distinguidos, e todos os participantes tornam-se parte de uma rede criativa que usa a arte como ponte entre ciência, cultura e conservação marinha.

Organizado pelos Jovens Embaixadores do MARE-Madeira, com o apoio do Ma’at Environment Fund e da Edinburgh Ocean Leaders, e em parceiro com o Museu de História Natural do Funchal, o MARtístico é uma iniciativa feita por jovens — para toda a comunidade. Mais do que um concurso, o MARtístico é uma celebração da Madeira oceânica: do mar que nos inspira, nos alimenta e nos liga ao mundo. ARDITI - Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação Tecnologia e Inovação

Saiba mais e inscreva-se em: www.mare-madeira.pt/events/martistico/.