RSF traçam 'New Deal' nos 'media' apelando ao pluralismo e informação de qualidade

Os Repórteres Sem Fronteiras (RSF) apelam à proteção do pluralismo nos media e à implementação de um imposto sobre os 'gigantes' tecnológicos para financiar informação de qualidade, medidas presentes no 'New Deal' disponível no 'site' da organização.

Depois do 'ranking' mundial da liberdade de imprensa 2025 ter revelado o colapso da segurança económica dos media, fundamental para a independência editorial das redações e para o pluralismo da informação, os RSF pedem às autoridades públicas e privadas que se "comprometam com um "New Deal" para o jornalismo", sugerindo algumas recomendações.

Entre as sugestões, a ONG salienta a necessidade de proteger o pluralismo nos media, através da regulação económica, sendo preciso "garantir o pluralismo, não apenas na sua dimensão externa (pluralidade de meios de comunicação no mesmo mercado), mas também na sua dimensão interna (pluralidade de correntes de pensamento expressas nos mesmo meios)", lê-se no 'site'.

Estabelecer responsabilidade democrática para os anunciantes, fortalecer a informação independente e combater os desertos de informação, bem como incentivar modelos de financiamento híbridos e inovadores, são também conselhos da organização.

A introdução de um imposto sobre as grandes empresas de tecnologia é também uma das medidas apontadas pela ONG, tendo como "objetivo redistribuir todo ou parte do valor indevidamente captado pelos 'gigantes' digitais em detrimento dos media", sendo que a receita proveniente deste imposto seria redirecionada para os meios de comunicação, de forma a financiar informação de qualidade, refere a organização.

Além disso, a "concessão de subsídios públicos ou privados aos media deve ser baseada em critérios objetivos, transparentes e acessíveis ao controlo da sociedade civil", refere a organização, acrescentando que a Lei Europeia da Liberdade dos Meios de Comunicação Social (EMFA) é um bom exemplo de regulação nesta matéria.

O fortalecimento da educação mediática e a formação de jornalistas para combater o enfraquecimento dos meios de comunicação públicos também são objetivos traçados pela ONG.