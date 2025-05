Miguel Albuquerque considera que a AD – Coligação PSD/CDS ganhou vantagem após o debate de ontem entre os dois principais candidatos a primeiro-ministro, Luís Montenegro (AD) e Pedro Nuno Santos (PS).

Para o presidente do PSD-M Luís Montenegro ganhou o frente-a-frente com o esclarecimento dado sobre o caso da Spinumviva. Diz mesmo que Montenegro “foi demolidor e muito esclarecedor” contra o “populismo demagógico e barato” que diz existir em relação à empresa do primeiro-ministro. Para Albuquerque é um bom requisito um político ter curriculum na vida privada, nomeadamente na vida empresarial. Reforça que um político para ser bom político deve ter curriculum ‘na vida real’ e não o contrário. “A qualidade da classe política só pode existir se for aliciante estar na política”, reforça.

Pensar o contrário “é ‘dar tiros’ na própria substância da democracia”, adverte.

Declaração feita à margem da visita à abertura da Festa da Flor 2025, na Placa Central da Avenida Arriaga.

Albuquerque considera que o debate de ontem reforçou a posição da AD na frente da disputa pela conquista do próximo Governo da República. “Acho que vai ganhar”, embora ressalve que “as eleições só se decidem no dia 18 mas acho neste momento a coligação AD está com uma dinâmica de vitória”, sublinhou.

Sustenta esta convicção por sentir que “à semelhança do que aconteceu na Madeira, os cidadãos normais, não são os comentadores, não são os profissionais políticos, não são os jornalistas, querem estabilidade no país”, rematou.

Por cá considera que a campanha da ‘sua’ coligação “está a correr muito bem, uma campanha com humildade”, sustenta. Reitera que o objectivo pelo Círculo Eleitoral da Madeira é “ganhar as eleições” e “pelo menos manter os três deputados” no Parlamento Nacional.