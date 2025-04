Chefes de Estado de todo o mundo prestam último tributo a Francisco

Os presidentes dos EUA, França, Itália, Brasil, Argentina e Portugal, assim como os reis de Espanha, são alguns dos chefes de Estado presentes na praça de São Pedro a assistir ao funeral do Papa Francisco.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, e a primeira-dama, Melania, prestaram homenagem ao Papa na Basílica de São Pedro, antes de se dirigirem para a praça como mesmo nome, onde decorrerá o funeral.

Trump e Melania fizeram uma pausa para rezar diante do caixão fechado do Papa.

Na Praça de São Pedro, o Presidente norte-americano cumprimentou alguns dos presentes, entre os quais o chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, a quem dirigiu umas palavras.

O Presidente italiano, Sergio Mattarella, acompanhado da sua filha Laura, também fez uma pausa para rezar diante do caixão de Francisco.

O Presidente francês, Emmanuel Macron e a mulher, Brigitte Macron, curvaram-se perante o caixão, prestando homenagem ao pontífice argentino, tal como já tinham feito na sexta-feira à noite, à chegada a Roma.

Também o rei e a rainha de Espanha se deslocaram esta manhã à Basílica de São Pedro para homenagear Francisco, minutos antes de tomarem lugar na praça para assistir às exéquias.

Felipe VI e Letizia foram acompanhados pela delegação espanhola que se deslocou à Cidade do Vaticano para assistir à cerimónia, que inclui as vice-presidentes María Jesús Montero e Yolanda Díaz, o ministro da Presidência, Félix Bolaños, e o líder do PP, Alberto Núñez Feijóo.

Vestidos de preto, o rei e a rainha permaneceram alguns instantes em frente ao caixão do Papa, após o que saíram da basílica para se sentarem junto ao altar na praça antes do início da cerimónia, que conta com a presença de cerca de 200.000 pessoas.

O Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, chegou ao funeral acompanhado da mulher, Rosangela, tendo entrado na praça do Vaticano pouco depois do Presidente argentino, Javier Milei, e poucos minutos antes do início do funeral solene e com sinos ao fundo.

Também presentes na Praça de São Pedro para assistir ao funeral estão já a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, a presidente do Conselho Europeu, Ursula Von der Leyen, o presidente do Conselho Europeu, António Costa, e o antigo Presidente dos EUA Joe Biden.

Num contexto de intensas tensões comerciais entre os Estados Unidos e a União Europeia, Donald Trump e Ursula von der Leyen trocaram um aperto de mão e breves palavras na Praça de São Pedro.

Um total de 140 delegações estrangeiras chegaram à praça, onde cerca de 200.000 pessoas - 40.000 na praça e as restantes nos arredores - estão presentes para o funeral.

A capela mortuária do Papa Francisco na Basílica de São Pedro fechou na tarde de sexta-feira, depois de três dias em que 250.000 fiéis se despediram do pontífice, após o que o caixão foi fechado.

O Papa Francisco morreu na segunda-feira aos 88 anos, vítima de um acidente vascular cerebral.

O Papa Francisco morreu na segunda-feira aos 88 anos, vítima de um acidente vascular cerebral.