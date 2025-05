Trabalhadores madeirenses têm “todos os motivos” para sair à rua e protestar

Uma centena e meia de pessoas participou, esta manhã, na manifestação organizada pela União de Sindicatos da Madeira (USAM), que teve início junto à Assembleia Regional e que deve terminar no Jardim Municipal. "Melhor salário é justo e necessário", "não à precariedade sim à estabilidade", "a luta continua nas empresas e na rua", "paz sim, guerra não" e "CGTP unidade sindical" foram algumas das palavras de ordem.

O coordenador da USAM, Alexandre Fernandes, considera que os trabalhadores “têm todos os motivos” para sair à rua neste 1.º de Maio, Dia do Trabalhador, pois debatem-se presentemente com baixos solários, precariedade laboral e um aumento do custo de vida, especialmente a nível da habitação.