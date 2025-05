Sporting obrigado a vencer Gil Vicente para continuar líder antes de visitar a Luz

O Sporting está hoje obrigado a vencer o Gil Vicente, na 32.ª jornada, para continuar líder da I Liga de futebol, antes da visita ao Benfica, na penúltima jornada, que pode ser decisiva nas contas do título.

Depois do triunfo, difícil, do Benfica, por 2-1, em casa do Estoril, no sábado, os 'leões' precisam de vencer os minhotos para igualarem o rival lisboeta no topo da tabela, com 78 pontos, e assim chegarem à Luz com a possibilidade de continuarem na frente, caso pontuem.

No primeiro jogo do dia, o Rio Ave, 13.º, com 33 pontos, vai ser anfitrião do Estrela da Amadora, que, depois de vencer o FC Porto por 2-0 na ronda anterior, tem folga de cinco pontos para o antepenúltimo, com direito a disputar o play-off.

Hoje decorre ainda a partida entre o Arouca e o Casa Pia, com os anfitriões provisoriamente em 12.º, com 33 pontos, e os visitantes, que não vencem há quatro partidas, em nono, com 41.

A 32.ª ronda fica completa na segunda-feira, com a receção do AVS ao Boavista, os dois últimos classificados da tabela.

Programa da 32.ª jornada:

- Sexta-feira, 02 mai:

FC Porto -- Moreirense, 3-1

- Sábado, 03 mai:

Nacional - Vitória de Guimarães, 1-2

Farense -- Famalicão, 2-1

Sporting de Braga - Santa Clara, 1-1

Estoril Praia -- Benfica, 1-2

- Domingo, 04 mai:

Rio Ave - Estrela da Amadora, 15:30

Arouca - Casa Pia, 18:00

Sporting - Gil Vicente, 20:30

- Segunda-feira, 05 mai:

AVS - Boavista, 20:15