Falta de bordadeiras obriga a inovar e simplificar Bordado Madeira

Há cada vez menos bordadeiras na Madeira. Isso mesmo referiu Susana Vacas, da empresa Bordal, nesta tarde, durante uma visita do presidente do Governo Regional à exposição de mesas decoradas, no âmbito da Festa da Flor.

A empresária disse que a solução, para manter viva a actividade e o negócio, foi optar por apostar no design e na simplificação dos bordados e deu um exemplo. Em vez de apostar numa toalha que demora um ano a executar, a aposta vai para toalhas com menos bordado, com cores vivas que possam ser executadas umas 20 num mês.

A necessidade de apostar na inovação e no design como forma de manter viva a actividade também foi vincada por Miguel Albuquerque durante a visita.

Quem se dirigir à fábrica da Bordal, na Rua Dr. Fernão Ornelas, poderá apreciar três mesas decoradas, da autoria de Nini Andrade Silva, Lília e João Paulo e de Graça Reis.

A empresária aproveitou a oportunidade para apelar aos madeirenses a que visitem a exposição e, assim, conheçam uma fábrica de bordados.

A exposição está disponível ao público até ao dia 24 de Maio.