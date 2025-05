Congestionamento provocado por acidente em Água de Pena chega à Via Expresso do Porto da Cruz

O congestionamento provocado pelo acidente ocorrido este sábado, 31 de Maio, ao quilometro 34 da Via Rápida, sentido Machico - Ribeira Brava, chegou à Via Expresso do Porto da Cruz.

O congestionamento deverá atingir mais de 5km de extensão.

Pelo que foi possível, nenhuma das corporações de bombeiros da área do acidente foi accionada, sinal de que não deverão haver feridos a registar.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) está no local a tomar conta da ocorrência.