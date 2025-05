SANAS Madeira fez 29 missões de busca e salvamento entre Janeiro e Maio

O SANAS Madeira – Associação Madeirense para Socorro no Mar divulgou este sábado, 31 de Maio, os números referentes às suas operações no em 2025 até o momento.

Durante o mês de Maio, a instituição foi activada em três ocasiões para missões de busca e salvamento (SAR), totalizando 8,3 horas em operação e 69 milhas náuticas navegadas. Nenhuma vítima crítica foi assistida neste período.

No acumulado de 2025, até ao final de Maio, foram contabilizadas 29 activações para missões de SAR, com quatro vítimas críticas assistidas. As operações somaram 45,4 horas de empenho e 316,5 milhas náuticas percorridas pelas embarcações.

A SANAS Madeira destaca a importância da prontidão das tripulações das Estações Salva-Vidas para o "sucesso das missões".