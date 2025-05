Webinar aborda rastreio do Cancro do Pulmão a 29 de Maio

O webinar 'Rastreio do Cancro do Pulmão: Uma Abordagem Multidisciplinar para a Deteção Precoce', organizado pelo Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, em colaboração com o Hospital da Luz Funchal, realiza-se a 29 de Maio, pelas 21 horas.

"Recorde-se que o cancro do pulmão continua a ser uma das principais causas de morbilidade e mortalidade a nível global e nacional. A detecção em fases iniciais, através de programas de rastreio eficazes, representa uma oportunidade crucial para melhorar significativamente o prognóstico", indica nota à imprensa.

O webinar conta com a participação de dois especialistas nesta temática: Pedro Pereira, Médico Especialista em Medicina Geral e Familiar, que trará a sua visão sobre a identificação de utentes em risco na prática clínica diária e o papel fundamental dos cuidados de saúde primários no rastreio e encaminhamento adequado; e João Carvalho, Médico Especialista em Pneumologia, que partilhará o seu conhecimento na área do diagnóstico e estadiamento e tratamento do cancro do pulmão.

O evento realizar-se-á em formato online via Zoom, sendo necessário efectuar inscrição