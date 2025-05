Obras na estrutura da Ponte do Mercado já estão em marcha

As obras de requalificação da estrutura da Ponte do Mercado já estão em curso, uma empreitada que obriga a alterações na circulação rodoviária e que tem um prazo de execução previsto até ao dia 12 de Dezembro deste ano.

Os trabalhos, que arrancaram no início da semana, decorrem ao nível do tabuleiro, através da remoção das placas e do material do pavimento em frente do Mercado dos Lavradores.

A empreitada implica o condicionamento à circulação rodoviária na Rua do Visconde de Anadia - via de trânsito este, no troço contíguo à Ponte do Mercado, assim como circulação rodoviária na Rua Brigadeiro Oudinot - via de trânsito oeste, no troço contíguo à Ponte do Mercado, devido à colocação de tapumes.

Segundo a informação prestada pela Câmara Municipal do Funchal (CMF) no dia 23 de Maio, as obras obrigam à interrupção da circulação rodoviária na via de ligação entre a Rua do Visconde de Anadia e a Rua Brigadeiro Oudinot e a circulação pedonal na passadeira que liga o passeio norte da Rua Dr. Fernão de Ornelas à Ponte do Mercado.

Como alternativa para aceder à Rua do Hospital Velho e Rua da Infância, os condutores devem circular até à Praça da Autonomia e subir a Rua Brigadeiro Oudinot.

Caso seja inviável o acesso rodoviário à Praça da Autonomia, a inversão de marcha pode sempre ser efectuada pela via de trânsito junto ao Centro Comercial Anadia.

A CMF vinca que fica "expressamente proibido o estacionamento de veículos na área de intervenção e respectiva envolvente imediata".