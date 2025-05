Trump despede-se de Musk classificando-o como um dos "maiores inovadores do mundo"

O Presidente norte-americano, Donald Trump, realizou hoje um ato oficial para assinalar a saída do magnata da tecnologia Elon Musk do seu cargo no Governo, classificando-o como "um dos maiores e mais inovadores líderes empresariais que o mundo produziu".

"Ele ofereceu-se para pôr o seu grande talento ao serviço do nosso país, e nós agradecemos isso. E só quero dizer que Elon trabalhou incansavelmente, ajudando a liderar o programa de reforma governamental mais radical e de maior alcance em gerações", declarou Trump na Sala Oval da Casa Branca, numa aparição pública conjunta com Musk, que dirigiu o polémico Departamento de Eficiência Governamental (DOGE).

O Presidente dos Estados Unidos saudou a missão do patrão da Tesla e da SpaceX de reduzir a despesa pública, afirmando que o homem mais rico do mundo desencadeou uma "mudança colossal" e condenando os "revoltantes ataques, as calúnias e as mentiras" que, segundo ele, foram dirigidos a Elon Musk.

Por sua vez, o magnata declarou que deixa o seu trabalho temporário na Casa Branca, como responsável pelo corte de gastos do Governo, mas continuará a aconselhar o chefe de Estado, que descreveu como um amigo.

"Continuarei a visitá-lo e a ser um amigo e conselheiro do Presidente. Estou ansioso por voltar a estar nesta sala incrível", afirmou, na conferência de imprensa na Sala Oval, ao lado de Trump.

O homem mais rico do mundo explicou que está a deixar o Governo, porque o seu contrato temporário de 130 dias está a terminar, mas sublinhou que "isto não é o fim do DOGE", o departamento que criou para "emagrecer" a administração federal, cortando programas financiados pelo Estado em todos os setores, da ajuda humanitária ao ensino superior, e despedindo funcionários públicos.

"A equipa do DOGE vai tornar-se mais forte com o tempo. A influência do DOGE continuará a crescer. É como uma espécie de budismo. É como um modo de vida", declarou.

O CEO da Tesla e da SpaceX afirmou que o trabalho do gabinete que liderou até agora atingiu 160 mil milhões de dólares (140 mil milhões de euros) de poupanças para o país e estimou que em breve serão alcançados 200 mil milhões de dólares (176 mil milhões de euros).

Musk anunciou na quinta-feira a sua saída definitiva do Governo republicano de Trump, um dia depois de criticar o grande plano fiscal do Presidente que, segundo ele, aumentará o défice público e porá em perigo os resultados do DOGE.