Raffaele Palladino deixa comando da Fiorentina três semanas depois de renovar

O treinador Raffaele Palladino deixou o comando da Fiorentina por mútuo acordo, três semanas depois de ter renovado contrato até 2027, anunciou hoje o sexto classificado da edição 2024/25 do campeonato italiano de futebol.

"A Fiorentina pode confirmar que o contrato de Raffaele Palladino, bem como o da sua equipa técnica, foi rescindido hoje por mútuo acordo", informou o clube, em comunicado.

O ex-avançado, de 41 anos, tinha chegado à Fiorentina no verão passado, em sucessão de Vincenzo Italiano, atual treinador do Bolonha, e qualificou os 'viola' para o play-off da Liga Conferência pela quarta vez seguida, após o sexto lugar na Serie A, com 65 pontos.

Nas restantes provas, o conjunto de Florença foi afastado nos oitavos de final da Taça de Itália pelo Empoli, recém-despromovido ao escalão secundário, e alcançou as 'meias' da Liga Conferência - da qual tinha sido finalista vencido em 2022/23 e 2023/24 -, ao perder face aos espanhóis do Betis, derrotados esta semana pelos ingleses do Chelsea na final.

Em 07 de maio, na véspera da segunda mão da eliminatória com os andaluzes, Raffaele Palladino renovou com a Fiorentina até 2027, adicionando uma época ao vínculo firmado no ano anterior, quando tinha deixado o comando do Monza ao fim de duas temporadas.