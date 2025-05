15% de desconto em máquinas de café SMEG, o pretexto perfeito para renovar os seus eletrodomésticos

Se há pequenos rituais que fazem toda a diferença no dia-a-dia, o café é certamente um deles. E quando o sabor se junta à qualidade da SMEG, a experiência torna-se ainda mais especial. Até 8 de Junho, a Raimundo Ramos oferece 15% de desconto numa selecção de máquinas de café da marca.

Inspiradas no estilo retro dos anos 50, as máquinas de café SMEG não passam despercebidas. Estão disponíveis em várias cores, para que se integrem em qualquer cozinha, e garantam sempre uma extração perfeita, seja para expresso, cappuccino ou outras variantes. É o presente ideal, para si ou para quem merece começar os dias com mais sabor.

A campanha é exclusiva para máquinas de café, mas a assinatura SMEG vai muito além deste passo rotineiro essencial, seja para começar o dia, seja para despertar após uma refeição. Na Raimundo Ramos, irá encontrar uma vasta gama de pequenos e grandes eletrodomésticos da marca italiana, onde se inclui torradeiras, chaleiras, batedeiras, robots de cozinha, frigoríficos e muito mais. Tudo com a garantia de um aconselhamento atento e personalizado.

Porque não aproveitar a energia esta oportunidade para transformar a sua cozinha num espaço onde apetece estar, viver e partilhar? Visite a Raimundo Ramos e fique a par de todas as novidades e campanhas exclusivas.

Raimundo Ramos - Experiência, Profissionalismo e Rigor

Estrada Da Adega N.º 158 Campanário, Ribeira Brava, Portugal

Telefone: 924 171 510

Email: [email protected]

Visite o Facebook e o site para ficar a conhecer melhor os produtos da empresa!

15% off SMEG coffee machines, the perfect excuse to upgrade your appliances

If there are small rituals that truly elevate our daily lives, coffee is undoubtedly one of them. And when taste meets SMEG’s signature quality, the experience becomes even more special. Until June 8th, Raimundo Ramos is offering 15% off a selection of SMEG coffee machines.

Inspired by the iconic 1950s retro style, SMEG coffee machines never go unnoticed. Available in a range of colours to match any kitchen, they ensure perfect extraction every time — whether you’re craving an espresso, cappuccino, or your own favourite variation. It’s the ideal gift — for yourself or for someone who deserves to start the day with more flavour.

This exclusive campaign applies only to coffee machines, but SMEG’s signature goes far beyond this essential daily ritual — whether to kick-start the morning or to recharge after a meal. At Raimundo Ramos, you’ll find a wide selection of small and large appliances by the Italian brand, including toasters, kettles, stand mixers, food processors, refrigerators and much more. All with the guarantee of personalised advice and attentive service.

Why not take this opportunity to turn your kitchen into a space where you truly want to be — to live, to share, to enjoy? Visit Raimundo Ramos and discover all the latest arrivals and exclusive campaigns.

Raimundo Ramos - Experience, Professionalism and Rigour

Estrada Da Adega N.º 158 Campanário, Ribeira Brava, Portugal

Mobile: 924 171 510

Email: [email protected]

Visit Facebook and the website to learn more about the company’s products!