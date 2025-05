Bancos já podem operacionalizar a Linha de Crédito INVESTE RAM 2020 PRR

O Banco Português de Fomento (BPF) informou, hoje, dia 30 de Maio, que as entidades bancárias que aderiram à Linha de Crédito INVESTE RAM 2020 PRR podem começar a submeter as candidaturas, a partir das 10 horas, na plataforma informática (Portal Banca).

"Desde modo, a Linha INVESTE RAM 2020 PRR, reforçada pela Secretaria Regional de Economia, através do Instituto de Desenvolvimento Empresarial (IDE), e com fundos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), fica agora disponível para que os bancos possam submeter à aprovação das Sociedades de Garantia Mútua as candidaturas e posterior contractualização com as empresas", indica nota à imprensa.

Diz ainda que "a Linha de Crédito INVESTE RAM 2020 PRR, reforçada em 15,9 milhões de euros, volta assim a estar acessível para novas operações de financiamento, com vista a potenciar o investimento produtivo no tecido empresarial da Região, especialmente das Pequenas e Médias Empresas (PME), que compõem grande parte do tecido económico regional".

O apoio, prossegue, "abrange empresas dos sectores secundário e terciário, sendo o IDE a entidade gestora da linha, em articulação com as Sociedades de Garantia Mútua (SGM) e os bancos protocolados: ABanca, Bankinter, Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo (CCCAM), Caixa Geral de Depósitos, EuroBic, Millennium BCP, Novo Banco e Santander".

Refere também que "este instrumento financeiro é altamente vantajoso, uma vez que minimiza o risco para as empresas e facilita o acesso ao financiamento através do sistema de garantia mútua que garante as operações em até 80% do montante do empréstimo".

Além disso, conforme acrescenta, "as empresas beneficiam de apoios públicos significativos, como uma bonificação base de 60% no spread contratado (com um máximo de 3,40%) e uma bonificação integral das comissões de garantia cobradas pelas Sociedades de Garantia Mútua (SGM), que podem chegar a 1,6%. Estas bonificações podem ainda ser majoradas em 20%, caso o projeto inclua a criação ou manutenção dos postos de trabalho, acrescido de 20% caso cumpra critérios de inovação definidos pela entidade gestora da linha".

Actualmente, prossegue a mesma nota, "a Linha de Crédito regista operações no valor de 34,5 milhões de euros de empréstimos aprovados, montante que será alavancado para um total de 50,4 milhões de euros, destinados a empréstimos a disponibilizar pelas entidades bancárias aderentes".

O período para aprovação de candidaturas decorrerá até 31 de Dezembro de 2025.