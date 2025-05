É necessário reforçar os meios humanos e técnicos do MAR

É necessário garantir meios humanos e técnicos para dar resposta ao crescimento do Registo Internacional de Navios da Madeira (MAR), alertou esta quarta-feira, 21 de Maio, João Esteves, director técnico do MAR.

À margem do segundo dia de conferências da segunda edição da Madeira Maritime Week, que decorre na cidade do Funchal, o engenheiro defendeu que o crescimento do MAR obriga a "uma reestruturação própria dos organismos e das entidades que pertencem à Administração Marítima", de modo a garantir "um crescimento sustentável com os mesmos níveis de performance".

João Esteves recordou que, graças ao Registo Internacional de Navios da Madeira, que conta com mais de 1.100 navios registados, a bandeira portuguesa é considerada na indústria marítima como sendo de elevada qualidade, credível e segura, conforme constata a lista branca do MoU do 'Port State Control' de Paris.

Nós temos uma equipa muito semelhante ao que tínhamos quando eu vim para aqui, há três anos, quando tínhamos 700 navios, neste momento, temos 1.100 navios, portanto, nós temos de nos readaptar, reestruturar, incrementar a nossa capacidade, principalmente no que está relacionado aos recursos humanos e aos recursos técnicos também. João Esteves

O responsável pelo MAR atenta que é crucial garantir a monitorização própria dos navios, explicando que actualmente esse serviço é contratado a organismos exteriores à Administração Marítima: "Nós temos de criar mecanismos e ferramentas do nosso lado, do lado da administração, que nos permitam não estar só dependentes deste acordo que existe com outras organizações, mas criar um corpo próprio de inspectores, para poder monitorizar a frota. Eu diria que monitorizando a frota é meio caminho andado para que se consiga manter o bom nível de performance que temos neste ano."

A Comissão Técnica do MAR no Funchal é composta por três profissionais, que contam com o apoio funcional de oito especialistas (técnicos, juristas e administrativos). Já o Grupo Técnico do MAR, em Lisboa, é composto por três pessoas. Segundo João Esteves, os recursos humanos precisam ser reforçados em, pelo menos, duas pessoas, ao nível técnico e jurídico.