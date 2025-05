Oficialização de candidatura de Gouveia e Melo a Belém em destaque

Bom dia. É a notícia com maior expressão nos jornais nacionais que se publicam em Portugal nesta sexta-feira, 30 de Maio de 2025. Henrique Gouveia e Melo oficializou ontem a sua candidatura à Presidência da República.

No semanário Expresso:

- "SIS prepara divulgação de documentos secretos das FP-25"

- "Médico recebeu 715 mil euros por operar 497 doentes"

- "Gouveia e Melo. De Moçambique ao fundo do mar, rumo a Belém"

- "Obras do Metro de Lisboa desvendam teto de convento, ânforas e balas de canhão"

- "Vila Nova de Gaia lidera crescimento do turismo"

- "Polónia nas urnas, no YouTube e num bar de extrema-direita"

- "A disputa por África entre UE, EUA e China"

- "Fernando Santos: MP deixa cair crime. Segurança Social e Fisco avançam"

- "AIMA já analisou pedidos pendentes"

- "Imposto sobre tecnologias"

- "Fake news sobre ataque russo no dia do apagão"

No semanário Nascer do Sol:

- "Cavaco é contra a revisão constitucional"

- "O espírito de uma revisão constitucional, por Mário Amorim Lopes"

- "Propostas do Chega ultrapassam linhas vermelhas de muitos países"

- "Presidenciais. Passos Coelho não vai apoiar Marques Mendes"

- "Partido Socialista. Campanha interna vai servir para apoiar autarcas"

- "Venda do Novobanco a Espanha preocupa"

- "Segurança Social. Crescimento da despesa superou aumento da receita"

- "Especial Habitação. Qual o real impacto da alteração à lei dos solos?"

- "Hackers vão poder entrar em sistemas informáticos ao serviço do estado"

- "Entrevista a António Gameiro Marques, diretor do gabinete nacional de segurança. 'É preciso engrossar o exército de soldados cibernéticos'"

- "Exclusivo: toda a história de como os espiões russos obtiveram a nacionalidade portuguesa"

- "Celebrity Scam. Famosos usados em burlas nas redes sociais"

- "Aviação. TAP é a companhia com a maior taxa de atrasos da UE"

- "David de Witt. 'Os últimos dez anos de vida de Rembrandt são muito tristes'"

- "Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada. Uma aventura literária de sucesso"

No Público:

- "Novo Banco acena com desconto em impostos para atrair compradores. Banco, prestes a ser colocado à venda, tem mais de mil milhões de euros num conjunto de ativos que o ajudarão a ter um desconto futuro nos impostos e a atrair novos investidores"

- "Gouveia e Melo. 'Precisamos de um Presidente diferente'"

- "Indigitação. Montenegro recusa fazer uma revisão constitucional"

- "Imigrantes. 170 mil processos extintos por falta de resposta"

- "Combate a fogos. Financiador do Chega arguido no caso de cartel de helicópteros"

- "Exposição. 30 olhares estrangeiros sobre o Portugal do PREC"

No Correio da Manhã:

- "Suspeitas de batota para subir preços dos concursos. Cunhado de ministro ganhou 16 milhões"

- "Familiar de Leitão Amaro em negócio com a Força Aérea"

- "Justiça investiga cartel em contratos públicos de 'hélis' para combate a incêndios"

- "Cirurgias no SNS. Governo aumenta bónus dos 'turbomédicos'"

- "Novo Executivo. Montenegro indigitado. 'Revisão Constitucional não é prioridade"

- "Recusa 70 milhões. Sporting exige mais dinheiro para vender Gyokeres"

- "Guerra no futebol. Grandes pressionam mudanças na arbitragem"

- "Gouveia e Melo já é candidato a Belém. 'Um Presidente diferente, árbitro e moderador'"

- "Crime informático. Rede saca 450 mil euros a clonar cartões bancários"

- "Europride. Câmara de Lisboa dá 175 mil euros para festa 'gay'"

- "Queluz. PSP apanha 257 imigrantes a viver em centro fechado"

No Jornal de Notícias:

- "Empresa do cartel dos helicópteros fatura 40 milhões num dia"

- "Montenegro indigitado admite negociar mas descarta acordos e revisão constitucional"

- "'Sinto que é meu dever agir'. Gouveia e Melo apresenta candidatura à presidência com promessa de unir portugueses"

- "Feira. Menina atacada por cão dentro da escola"

- "Paredes. Alunos empenhados na descoberta de novos antibióticos"

- "Palestina. Netanyahu aceita proposta de cessar-fogo dos EUA"

- "FC Porto. Villas-Boas acusa Varandas de coagir árbitros"

- "Europeu Sub-17. Seleção elimina Itália e defronta franceses na final"

No Diário de Notícias:

- "Empresa do cartel dos fogos tinha 'toupeira' na Autoridade da Aviação Civil"

- "Saúde. Se as 585 vagas lançadas no SNS fossem preenchidas, 'quase um milhão de utentes ficaria com médico de família'"

- "Presidenciais. Gouveia e Melo diz-se 'estável', 'confiável' e diferente de Marcelo"

- "Governo. Montenegro, indigitado primeiro-ministro, quer dialogar com todos, mas sem acordos"

- "Gameiro Marques. Gabinete de Segurança Nacional. 'A maior ameaça que enfrentamos é a desinformação'"

- "Rui Cardoso. Deputado. 'Se não quiserem fazer o que o país exige, nas próximas eleições o Chega vencerá'"

- "Criolo. 'Espero que um dia imigrante seja apenas o adjetivo de alguém de outro território, não alguém menos'"

- "Vinho. Portugal perdeu 50 mil hectares de vinha numa década"

No Negócios:

- "Alívios fiscais custam mais 216 milhões que o previsto"

- "Dos cabelos aos batons, as pistas improváveis de uma crise"

- "Automóvel. BYD quer chegar à liderança este ano em Portugal"

- "Juros. Queda da Euribor suaviza créditos e trava poupança"

- "Energia. Nuclear não deve ser tabu, diz líder da direção-geral"

- "Weekend. O que a pobreza tira às crianças"

No Jornal Económico:

- "Mota fecha 490 milhões em contratos e ataca Brasil"

- "O império dos frangos, patos e perus. Reportagem. Os gémeos José António e António José dos Santos construíram um grupo de 35 empresas que faturou mil milhões de euros em 2024. Até o Afeganistão é cliente"

- "Empresa de armas alvo de buscas por suspeitas de corrupção"

- "'Não precisamos de energia de Espanha, mas ajuda nos preços'. Paulo Carmona"

- "BPI passa a ser o maior banco se comprar Novobanco"

- "'Para Putin, a Rússia é uma democracia moderna', Michel Eltchaninoff"

- "'14 dos 27 países da UE pediram suspensão de Schengen"

No Record:

- "Benfica. Renato cai. Decisão está tomada. Exibição no Jamor até agradou mas recorrentes lesões ditam saída do médio"

- "Mulher de Matheus expõe ameaças de morte e mensagens de ódio"

- "Lateral, Quenda, Maxi e Sporting SAD com processos disciplinares. Águias também se queixaram de Gyokeres e Hjulmand"

- "Sporting. Kochorashvili já esteve em Lisboa"

- "FC Porto. Villas-Boas contra todos. Não poupa rivais nem líderes de FPF e Liga"

- "Euro Sub-17. Itália 2 Portugal 2. Seleção na final"

- "Ténis. Rocha imita Borges. Portugal volta a fazer história em Roland Garros"

- "Nunca houve dois tenistas na terceira ronda de um Grande Slam"

No A Bola:

- "Guerra aberta. André Vilas-Boas ataca Frederico Varandas e Rui Costa"

- "Benfica. Di María confirmado no Mundial de Clubes e no... Rosário Central"

- "Encarnados fazem participações contra Matheus Reis, Quenda, Hjulmand e Gyokeres"

- "Rui Costa ainda estuda possibilidade de avançar para as eleições de outubro"

- "Sporting. Rui Borges quer continuação de Matheus Reis"

- "Mulher de brasileiro revela ameaças de morte"

- "CD instaura processos contra três jogadores"

- "Ténis. Henrique Rocha na 3.ª ronda de Roland Garros"

- "Europeu Sub-17. Portugal na final"

- "Itália. Sérgio Conceição deixa o Milan"

- "Entrevista. 'Quero ganhar a Champions pelo Sporting'. Kiko Costa"

- "Basquetebol. Benfica na final da Liga"

E no O Jogo:

- "FC Porto. AVB arrasador. Presidente dos dragões fala de um clima de crispação entre os grandes e pede mão firme de Proença"

- "'Frases de Rui Costa são graves e levantam suspeitas'"

- "'Varandas condena instituições com sobranceria e hipocrisia'"

- "'FPF assiste impávida e serena a este carnaval'"

- "Sporting. Lance com Belotti e redes sociais podem custar caro a três leões. Matheus Reis, Maxi e Quenda com processos disciplinares. Esposa do brasileiro denuncia ameaças de morte"

- "Benfica. Adeus anunciado de Di María. Argentino confirmado no Rosário após Mundial de Clubes"

- "Águias já trocam documentos para vender Carreras ao Real Madrid"

- "Braga. Salvador eleva fasquia. Discurso ambicioso na tomada de posse"

- "Seleção. Sub-17 na final do Europeu. Meia-final com a Itália decidida nos penáltis. França é o adversário na decisão de domingo"

- "Itália. Conceição deixa Milan. Treinador pode rumar à Lázio"

- "Ténis. Henrique Rocha soma e segue. Quinto triunfo seguido em Roland Garros"