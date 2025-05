Rússia vai gastar 220 mil euros para restaurar mausoléu de Lenine

O Ministério da Cultura russo assinou um contrato no valor de 19,6 milhões de rublos (cerca de 220.000 euros) para restaurar o mausoléu do fundador do Estado soviético, Vladimir Lenine, indicou hoje a imprensa local.

Segundo a agência noticiosa RIA Novosti, os especialistas terão de realizar "reparações de emergência" no edifício que se encontra no centro da Praça Vermelha, em Moscovo, bem como obras para adaptar o mausoléu ao "uso moderno".

As obras devem ser realizadas nos próximos dois anos, devendo estar concluídas a 19 de junho de 2027.

Uma perícia realizada em 2024 detetou um deslocamento de vários pilares da estrutura e das lajes do paramento exterior, bem como danos nas paredes devido à ventilação insuficiente, entre outras imperfeições.

A última reparação do mausoléu ocorreu entre dezembro de 2012 e maio de 2013.

Devido à sua crescente permeabilidade à chuva e à neve, o edifício inclinou-se perigosamente sobre um dos seus cantos, o que afetou o seu revestimento exterior e conduziu a uma "deformação gravíssima".

O interior do edifício ficou inundado, a erosão ameaça a homogeneidade e até as duas letras "N", da palavra "LENINE", inscritas sobre a entrada estavam prestes a cair.

Apesar dos trabalhos de restauração, o corpo embalsamado de Lenine não foi retirado do local habitual, junto às paredes vermelhas do Kremlin, já que as obras não chegaram a atingir a sala onde se encontra desde a respetiva mumificação.

O famoso mausoléu, que no ano passado comemorou o seu centenário, foi construído inicialmente em madeira e reconstruído em granito vários anos após a morte de Lenine.

Vladimir Ilyich Ulianov, mais conhecido pelo pseudónimo Lenin ou Lenine, foi um revolucionário comunista, político e teórico russo que foi chefe de governo da Rússia Soviética de 1917 a 1924 e presidente do Conselho de Comissários do Povo da República Socialista Federativa Soviética da Rússia (União Soviética) de 1922 até à sua morte, a 21 de janeiro de 2024.

Sob sua administração, a Rússia, e, em seguida, a União Soviética tornaram-se um Estado socialista monopartidário, liderado pelo Partido Comunista (PCUS).

Ideologicamente marxistas, as teorias políticas são conhecidas por "leninismo".

Natural de Simbirsk (atual Ulianovsk desde 1924, 825 quilómetros a leste de Moscovo), onde nasceu a 22 de abril de 1870, Lenine morreu a 21 de janeiro de 1924, em Gorki (atual Nijni Novgorod), 400 quilómetros a leste de Moscovo.

Após a morte de Lenine foi Josef Estaline quem lhe sucedeu na liderança da União Soviética.

Estaline tornou-se então o primeiro secretário do Comité Central do Partido Comunista da União Soviética e foi o líder dominante do país até à sua morte em 1953.