CDU quer retomar candidatura das Levadas a Património Mundial

A CDU – Coligação Democrática Unitária Madeira anunciou este sábado, 3 de Maio, no âmbito da pré-campanha eleitoral para as Legislativas Nacionais, a intenção de retomar o processo de candidatura das Levadas da Madeira a Património Mundial da UNESCO. A proposta foi reafirmada pela candidata Paula Almeida, que sublinhou o compromisso em defender o interesse público e valorizar o património regional.

"Em Fevereiro de 2015, o projecto de Resolução intitulado 'Levadas da Madeira a Património da Humanidade', apresentado pelo PEV na Assembleia da República, foi aprovado por unanimidade", começou por recordar Paula Almeida, durante uma acção política. "Em abril desse ano, o grupo parlamentar do PCP levou o projecto à Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. A partir daí, coube ao Governo Regional apresentar uma candidatura à UNESCO", acrescentou.

Segundo a candidata, o projecto apresentado pelo Governo Regional em 2023 não correspondeu às expectativas e foi, na opinião do PEV, "pouco ambicioso", uma vez que só foi pedida a classificação de oito levadas, justificando a posterior retirada da candidatura em 2024 como uma forma de "evitar o chumbo por parte da UNESCO".

A CDU considera que a candidatura deve ter uma visão mais abrangente, já que "desde sempre, as levadas desempenharam um papel determinante no desenvolvimento da ilha".

Além da vertente paisagística e técnica, a candidatura da CDU pretende valorizar o património imaterial associado às levadas.

A admirável obra de engenharia hidráulica, e os cenários que proporciona por estes “caminhos de água de montanha”, são a parte mais visível e conhecida do valor patrimonial das levadas. Mas não podemos subestimar as especificidades que caracterizam o seu funcionamento: as regras de distribuição da água; os princípios que norteiam a sua gestão, bem como a do bem comum; a forma como esta tem sido assegurada, consoante a sua natureza associativa ou estatal; os interesses económicos e sociais que se confrontaram ao longo dos séculos; as lutas travadas pelas populações em defesa das nascentes; o património agregado, material ou imaterial, nomeadamente linguístico (o giro, a água de pena, etc.) e a vasta produção legislativa associada. Paula Almeida, CDU

Lembrando as alterações à rede de levadas da Madeira, que hoje tem cerca de 1400 km de extensão, a candidata da CDU destaca que as levadas preservam "ainda grande parte das características fundamentais desta arrojada obra humana, que primou por uma singular harmonia com a natureza e que continua a desempenhar um papel importante na economia da ilha, não só na agricultura, mas também através dos novos usos, nomeadamente na atratividade e diferenciação do destino turístico da ilha da Madeira e no desenvolvimento dos desportos de natureza".

A CDU pretende voltar a colocar o tema na agenda nacional. "Comprometemo-nos, assim, a retomar o assunto na Assembleia da República, atendendo às críticas feitas pela UNESCO. Todos ganhamos com uma distinção da UNESCO", afirma Paula Almeida.