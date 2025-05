CDU defende alternativa ao Aeroporto da Madeira

A candidatura da CDU às eleições esteve, na tarde desta quinta-feira, em contacto com a população no centro do Funchal, onde a cabeça de lista, Herlanda Amado, voltou a sublinhar a "urgência" de encontrar alternativas ao Aeroporto da Madeira, face aos constrangimentos operacionais que há anos "penalizam a mobilidade" dos residentes e comprometem o desenvolvimento económico da Região Autónoma.

A candidata lembrou que a CDU tem sido a única força política a defender consistentemente o estudo de novas soluções aeroportuárias para a Região, recordando propostas apresentadas no Parlamento Regional, como o projecto de resolução 'Novas respostas aeroportuárias. Outra operacionalidade', de Março de 2019, bem como intervenções na Assembleia da República, no sentido de classificar o projeto como de Interesse Comum, com acesso a financiamento do Orçamento de Estado.

Para além do actual aeroporto da Madeira e do aeroporto do Porto Santo, onde se justificam novos investimentos para alargar a resposta logística e operacional, é fundamental, o Governo Regional desenvolver as medidas necessárias aos estudos prévios às futuras soluções técnicas. Está na hora de avançar com a preparação de todos os projectos inerentes à planificação da alternativa aeroportuária na Madeira. No diálogo exigido entre o Governo Regional e o Governo da República, deve existir a conjugação de esforços para a elaboração de estudos prospectivos visando esse novo equipamento estratégico para a Região Herlanda Amado, cabeça-de-lista da CDU-Madeira

No final das declarações, Herlanda Amado, afirmou que "reveste-se da maior importância estratégica para esta Região Autónoma garantir outras condições de operacionalização aeroportuária e permitir a possibilidade de novas funções, outros serviços e novas respostas na capacidade de transporte de pessoas e bens para a ilha da Madeira", afirmou.

E ainda acrescentou que "o reconhecimento da necessidade de se projectar uma alternativa aeroportuária para a ilha da Madeira faz com que se considere como prioritária a responsabilidade regional e nacional, no reforço de infraestruturas aeroportuárias que defendam os direitos de quem vive na nossa Região".