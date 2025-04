CDU insiste na "renovação urgente" da frota do peixe-espada preto

A candidatura da CDU à Assembleia da República esteve, hoje, em Câmara de Lobos, onde reiterou duas propostas já apresentadas pelo partido: "a renovação urgente da frota pesqueira do peixe-espada preto" e "a renegociação urgente das quotas de pesca".

"A CDU tem proposto por diversas vezes na Assembleia da República um conjunto de apoios para a renovação da frota pesqueira do peixe espada preto", recordou a candidata da CDU pelo círculo da Madeira, Herlanda Amado, evidenciando que "dezenas de embarcações representam para as centenas de trabalhadores da pesca, uma falta de segurança, de salubridade, dormitórios inadequados". Além disso, frisou, "comprometerem a qualidade da água potável e a conservação do pescado nas embarcações".

"É o Orçamento de Estado que tem de avançar, alguém tem que garantir que estes pescadores tenham condições de segurança e higiene para trabalhar, e a Assembleia da República, pode e deve, através do orçamento de Estado, garantir as verbas necessárias para que esta reivindicação dos pescadores madeirenses se concretiz", defendeu a cabeça-de-lista da CDU às eleições de 18 de Maio.

Herlanda Amado concluiu afirmando que "a inacção por parte do Governo Regional e do Governo da República, face a esta matéria compromete mesmo a continuação desta actividade pesqueira na Região". "Esta é uma profissão cada vez menos apelativa para os mais novos, e cada vez mais difícil para os mais velhos", vincou.

Relativamente à renegociação das quotas de pesca, observou que "os governantes não defendem o interesse regional e, devido à falta de prioridade dada ao nosso sector produtivo". "Estamos a enfrentar obstáculos que comprometem o futuro da pesca", insistiu.