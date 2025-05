Victor Freitas preocupado com escalada dos preços da habitação na Madeira

O deputado Victor Freitas (PS) mostrou-se, esta manhã, no plenário do parlamento regional,. preocupado com a escalada do preço das casas na Madeira e alertou para o "grave problema de acesso à habitação".

O parlamentar socialista socorreu-se dos mais recentes indicadores do Instituto Nacional de Estatística, que mostram que o preço da habitação na Madeira subiu 22% apenas num ano. "Uma casa na Madeira custa em média mais 176 mil euros do que a média nacional e 590 mil euros é o preço médio das casas. Como é que um madeirense consegue acompanhar estes valores?", questionou Victor Freitas.

No entender do mesmo deputado, as medidas em curso na Madeira, como o PRR e 'Primeiro Direito' são positivas mas insuficientes. Nesse sentido, defendeu que será preciso encontrar mais medidas no Orçamento da Região para resolver este problema. Terminou a lembrar que há mais de 4 mil pessoas inscritas na lista de espera da IHM (Investimentos Habitacionais da Madeira".