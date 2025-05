Curto-circuito origina incêndio em apartamento no Funchal

Um curto-circuito numa máquina de lavar originou, esta manhã, um incêndio num apartamento localizado no Conjunto Habitacional da Travessa do Arcebispo D. Aires, no Funchal.

O fogo mobilizou quatro viaturas e 12 operacionais dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que chegaram rapidamente ao local para controlar as chamas e prestar socorro.

No interior da habitação encontrava-se uma senhora idosa, acamada, que teve de ser retirada pelos bombeiros. A filha, visivelmente abalada com a situação, sentiu-se mal momentos depois. Ambas foram transportadas para o hospital por precaução.