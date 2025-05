Curto-circuito em painel solar mobiliza bombeiros de madrugada

Um foco de incêndio registado numa moradia situada na Rua de Santa Maria, na Zona Velha do Funchal, obrigou à mobilização dos Bombeiros Voluntários Madeirenses durante a madrugada deste sábado.

O alerta foi dado pelas 2h30, dando conta de indícios de fogo numa habitação localizada numa das ruas mais emblemáticas da cidade. Ao chegarem ao local, os operacionais confirmaram que a origem da situação estaria num curto-circuito ocorrido no painel solar instalado no imóvel.

A intervenção foi célere e eficaz, com os bombeiros a procederem de imediato ao corte do equipamento da corrente eléctrica, eliminando o risco de propagação. Seguiu-se o arrefecimento das tubagens envolventes, garantindo a total neutralização do foco e a segurança do espaço.

O incidente não causou feridos, nem danos de maior, tendo ficado confinado ao sistema solar da moradia. Ainda assim, a rápida resposta da corporação evitou consequências mais graves numa zona densamente habitada e frequentada.

Este caso vem sublinhar a importância da manutenção regular dos sistemas eléctricos e energéticos, sobretudo em contextos residenciais, onde eventuais anomalias podem rapidamente evoluir para situações de risco.