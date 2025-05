Exército russo reúne tropas para intensificar ofensiva em Sumi

O Exército russo está a reunir "um grande número" de tropas na região de Kursk, na Federação Russa, para intensificar a ofensiva contra a região fronteiriça ucraniana de Sumi, alertou hoje o porta-voz da Guarda de Fronteira Ucraniana, Andri Demchenko.

"O inimigo possui um número realmente grande de forças e ativos militares, tanto em pessoal quanto em equipamentos, na região de Kursk", disse Demchenko, num discurso televisivo citado pela agência de notícias pública ucraniana Ukrinform.

O porta-voz da Guarda de Fronteira Ucraniana acrescentou que o número de tropas que o Kremlin mobilizou em Kursk -- de onde as forças ucranianas que ocupam parte do território foram quase completamente expulsas nas últimas semanas -- muda periodicamente e afirmou que a Rússia "possui forças suficientes naquela área" para realizar novas operações ofensivas contra Sumi.

Demchenko também afirmou que a Rússia emprega regularmente pequenos grupos de sabotagem na região de Sumi.

De acordo com as autoridades ucranianas, a Rússia assumiu recentemente o controlo de quatro cidades nesta região do nordeste da Ucrânia.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse na quarta-feira que as forças russas estão a reunir cerca de 50.000 soldados no território russo na fronteira com Sumi, com a intenção de criar um cordão sanitário de 10 quilómetros de profundidade na fronteira ucraniana para manter as tropas de Kiev longe das primeiras cidades do lado russo.