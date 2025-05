Nuno Maciel reúne-se com Médicos Veterinários

O secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel recebeu o presidente da Ordem dos Médicos Veterinários, Pedro Fabrica, sendo que o governante "quis ouvir as principais reivindicações desta classe que desempenha um papel determinante, não só na proteção animal, mas também ao nível da segurança alimentar", refere uma nota de imprensa a dar conta da reunião.

"Tendo em conta a natureza e as características desta profissão, a Ordem reforçou para a necessidade de criação de uma carreira especial de Médico Veterinário Oficial com vista a assegurar uma maior fixação de profissionais à profissão garantindo assim as necessidades da Região", salienta o ponto de vista dos profissionais.

Já "a possível criação de um 'Cheque Veterinário' na Região para salvaguarda de animais em risco, foi outro tema alvo de debate", assegura a SRAP. "Este instrumento, serviria para a prestação de cuidados de saúde aos animais, nomeadamente no que se refere à vacinação, desparasitação e esterilização, bem com o outros tratamentos e urgências 24 horas", explica.

Segundo Nuno Maciel, "a Região tem vindo a realizar um trabalho hercúleo no que diz respeito à proteção animal". E acrescenta: "Temos de continuar o caminho que vem sendo realizado no âmbito da proteção animal. Este é um assunto que continua a ser uma prioridade do Governo Regional num trabalho que deve envolver igualmente os municípios." O responsável recordou que "a Região foi pioneira na proibição do controlo das populações de animais errantes através da eutanásia, bem como na criação do veterinário de município", lembrou.

Já ao nível das associações, "o responsável referiu que em 2024 a Secretaria Regional de Agricultura e Pescas apoiou 18 associações de proteção animal, representando 181.590,00€" de investimento público.