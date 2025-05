Chábom impulsiona produtos madeirenses no cenário global

O Roteiro Empresas Exportadoras, uma iniciativa da Secretaria Regional de Economia, continua a dar visibilidade às marcas regionais que apostam na afirmação dos seus produtos nos mercados externos. Desta feita, o secretário regional da Economia visitou a Chábom, com sede no Garachico, em Câmara de Lobos, fábrica especializada na confecção de bolo de mel e broas de mel, iguarias incontornáveis da doçaria tradicional madeirense.

Na segunda visita inserida no âmbito do referido Roteiro, José Manuel Rodrigues começou por destacar “o trabalho extraordinário de promoção dos produtos da Madeira no exterior”, relevando a dedicação do chef Júlio Pereira, que adquiriu a Chábom em 2023. Importa referir que, desde então, a fábrica duplicou a sua produção e investimento, um "sintoma claro da visão e do sentido empreendedor do proprietário, que, em conjunto com a sua equipa, conseguiu redimensionar a marca e torná-la mais apetecível, quer para o mercado regional quer para os mercados do continente e do estrangeiro", refere nota enviada.

Um percurso bem-sucedido, que, de acordo com o secretário, vem comprovar que, “com trabalho, esforço, suor, e também com um grande mérito, é possível ir mais longe. Neste caso, ir para o mercado nacional e para os mercados da saudade, mas também para mercados mais longínquos, como os Estados Unidos”. O governante afirma que “é este caminho de crescimento, aumentando a produção e a capacidade exportadora, que nós queremos para a economia regional, para que ela continue a florescer e, sobretudo, a produzir riqueza para ser distribuída por todos os madeirenses e porto-santenses”.

Inovar e acrescentar valor a partir da tradição é possível, e até desejável, num esforço para “recuperar aquilo que são os produtos regionais de referência, dar-lhes escala de produção, explorar novos mercados, porque não há dúvida de que temos bons produtos. Às vezes, o que é necessário é trabalhar bem os mercados, e isso tem sido feito por esta empresa e por outras empresas.”, relevou José Manuel Rodrigues, acrescentando que “esse caminho deve ser prosseguido nos próximos anos”. “Só me posso congratular com o trabalho notável que tem sido feito por empresários e por trabalhadores na produção regional e, sobretudo, nestas empresas exportadoras que agora escolhi para visitar.”, concluiu.

O empresário Júlio Pereira, afirmou, por seu turno, sentir-se satisfeito por poder “partilhar com o poder político” os “desafios diários e uma perspectiva de futuro”, valorizando a presença do Secretário da Economia na fábrica, gesto que revela preocupação e interesse pela “visão” e “dores” do empresário, “e isso é de louvar”. Um dos grandes desafios da empresa, criada há 43 anos, e cujo volume de faturação anual ascende a 2,3 milhões de euros, é dar um passo ainda maior na capacidade de exportação, uma ambição que é possível concretizar, tendo em conta a sólida reputação, ligada à tradição e à própria cultura gastronómica, que os produtos têm junto dos turistas, nacionais e estrangeiros. “Fazer mais e melhor” é um dos lemas de Júlio Pereira, que agarrou este desafio reforçando o compromisso de preservar receitas e técnicas tradicionais, mas sem perder de vista novas abordagens, sempre em consonância com a essência das receitas originais, inscritas na memória coletiva dos madeirenses e porto-santenses, demonstrando, assim, que o binómio autenticidade e visão estratégica é o segredo para abrir portas em mercados cada vez mais exigentes e diversos.

A marca Chábom já marca presença nas principais redes de distribuição do continente português, afirmando-se também em mercados internacionais, como os Estados Unidos da América, Inglaterra, África do Sul e Macau.